Vraždící monstrum s IQ vyšším, než měl Einstein. Edmund Kemper přelstil i mozky FBI

Kalifornský kolos se smrtícím tajemstvím

V éře kalifornských hippies, kdy stopování bylo běžným způsobem cestování, se objevil Edmund Kemper. Svým způsobem nenápadný muž, ačkoli vyrostl do výšky 206 cm, který se později stal jedním z nejbrutálnějších sériových vrahů v americké historii.

Mezi lety 1964 a 1973 zavraždil deset lidí, včetně vlastních prarodičů, své matky a její přítelkyně. Jeho oběťmi byly i mladé studentky, které zval do svého Fordu Galaxy z roku 1969, aniž by tušily, že nastupují do vozu smrti.

Ale jak se z obyčejného dítěte z Burbanku stal jeden z nejobávanějších predátorů Ameriky?