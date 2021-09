SEO – přizpůsobení webových stránek pro vyhledávače

Když se řekne webová stránka, tak jen málo, koho napadne zamyslet se nad tím, jak se vlastně weby dostávají do vyhledávačů. A to by mělo zajímat především vlastníky webových stránek, kteří chtějí úspěch v podobě vysoké návštěvnosti webů a tím zákazníků a zisku.

Jak na to, tak o tom nám už řekne víc SEO specialista, který není na trhu žádným začátečníkem a pomáhá webům k úspěchu v ČR i na Slovensku. Takže jak tedy dostat svůj web do vyhledávačů? Dobrá otázka, protože právě přes vyhledávače jako třeba Google či Seznam se dostává na web ten nejvyšší počet návštěvníků. Dalšími možnostmi jsou placené reklamy, blogy, sociální sítě a podobně, ale pořád to nejvyšší procento z toho pomyslného koláče tvoří vyhledávače. A aby byly i vaše webové stránky přátelské pro vyhledávače, tak o to se postará SEO. Co je SEO a jak funguje? SEO je zkratka, která vznikla z anglického Search Engine Optimization a v češtině to znamená optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Cílem SEO je přizpůsobit www stránky tak, aby se staly přijatelnými pro vyhledávače a jejich algoritmy. Kromě toho, aby získaly přední pozice a vysokou návštěvnost. A jak toto vyhledávače poznají? Vyhledávače používají k zjištění, jestli jsou pro ně www stránky vhodné různé procesy. Například pomocí tzv. pavouků neboli robotů navštěvují jednotlivé weby a zaznamenávají jejich URL a používají hypertextové odkazy. Na tyto weby se vracejí opakovaně a zaznamenávají veškeré změny a stále nové webové stránky. Vytvoří si tak jakousi vlastní databázi a pomocí svých algoritmů vyhledávače provádějí výpočty relevance pro daná klíčová slova. Jedná se o moderní algoritmy, které jsou ze strany vyhledávačů přísně tajné, ale ze zkušeností již víme, že jde především o on-page a off-page faktory, které vyhledávače především zajímají. Můžete nám přiblížit, co jsou on-page a off-page faktory? Tak jednoduše se to dá vysvětlit tak, že on-page faktory se týkají přímo samotného webu a SEO je dokáže přímo ovlivnit jako kvalita obsahu a textů, kvalita a hustota klíčových slov, title, meta description, URL, zdrojové kódy atd. V případě off-page faktorů jde o zpětné odkazy a jejich počet, které vedou na webovou stránku a jejich kvalita a relevance. A jak tedy SEO probíhá? Je nějaký rozdíl v SEO pro nový web a již běžící? Tady je důležité říct, že SEO pro nové a již běžící www stránky probíhá opravdu odlišně. U nových webových stránek může SEO specialista hned poradit s výběrem domény, URL adresy, obsahem i strukturou stránek, texty a dalšími faktory a vyvarovat tak vlastníka zbytečných chyb. U již běžících www stránek se musí provést kompletní analýza, odstranit chyby a nedostatky, nastavit správně klíčová slova a je to mnohem složitější než u zcela nového webu. Ale ve finále se každý kvalifikovaný SEO specialista dostane k cíli.