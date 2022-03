"Bojovat ve válce už nemůžu, tak aspoň běhám." Senioři v Kyjevě dodávají lidem odvahu

Hned několik seniorů v Kyjevě vyráží navzdory ohrožení ze strany ruské armády každý den běhat. Někteří mají za sebou od vypuknutí invaze desítky kilometrů, jiní už překročili i stovku. Snaží se tak pozvednout morálku dalších obyvatel, kteří ve městě zůstali, a na chvíli vytěsnit myšlenky na válku.

Od chvíle, co Rusko na konci února napadlo Ukrajinu, uběhl pětasedmdesátiletý Nikolaj Pljujko v ulicích Kyjeva už přes 150 kilometrů. Než odešel do důchodu, pracoval jako inženýr, v mládí sloužil v sovětské armádě a za svůj život se zúčastnil celkem 48 maratonů. O jeho obdivuhodném způsobu, jak se vyrovnat s válkou ve své vlasti, píše deník The Guardian.

Když mu reportér britského listu po jeho jedenáctikilometrovém běhu položil otázku, jestli se v hlavním městě Ukrajiny vzhledem k bombardování nebojí vycházet, reagoval smíchem. "Než každý den doběhnu domů, zaslechnu i víc než deset explozí. Žiju ale v klidné části Kyjeva a výbuchy se objevují třeba 20 kilometrů daleko. Proč bych se měl strachovat? Většinu života už mám beztak za sebou," řekl senior.

Jediné dva dny, kdy nevyšel ven běhat, byly, když kyjevský starosta Vitalij Kličko všechny obyvatele požádal, aby zůstali doma. "Chci světu ukázat, že jsme statečný národ. Že Ukrajinci zůstávají silní nejen ve své mysli, ale i na těle. Každému, koho při běhání potkám, přeju pevné zdraví a naději, že dokážeme vzdorovat nepříteli, že nakonec vyhrajeme. Jen díky víře totiž můžeme všechny nesnáze překonat," zdůraznil Pljujko.

Vedle svých pravidelných okruhů v parku Natalka na břehu řeky Dněpr v uplynulých týdnech běhal také s nákupy, které donášel svým méně pohyblivým sousedům. "Občas jsem se při běhu zastavil v obchodu s potravinami a pak s taškou vyrazil k jiným Kyjevanům. Beru to jako projev přátelství v těžkých časech," vysvětlil důchodce, kterému místní začali říkat strýček Kolja.

Pljujko přitom není jediným z kyjevských starousedlíků, kteří po městě v těchto týdnech běhají. Do stejné výzvy se pustil také sedmašedesátiletý Volodymyr Šymko. "Ve městě zůstává čím dál míň lidí, tak se snažím pozvednout jejich morálku. Bojovat ve svém věku už nemůžu, tak aspoň běhám. I když kdo ví, jak se situace vyvine, třeba nakonec budou na obranu nasazeni všichni," uvedl.

Na jihu Kyjeva pak se svou ženou a dvěma přáteli žije jednašedesátiletý Konstantin Bondarev. Od 24. února uběhl více než 73 kilometrů a vyzdvihuje, že díky tomu současnou situaci ve svém městě zvládá o poznání snáze. "Nemůžu válku dostat z hlavy. Hned jak se probudím, volám všem svým přátelům, jestli jsou v pořádku. Když všude kolem slyším bombardování, dělám si starosti, aby někdo z nich nezahynul. Při běhání se mi daří na tohle všechno aspoň na chvíli zapomenout," popsal Bondarev.

