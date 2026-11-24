Začalo to snem o tom nejlepším prašanu na světě a jedním pracovním inzerátem, na který Viktor Slavíček vůbec nesplňoval požadavky. O několik let později s přáteli z Pardubic společně koupili srub v Japonsku a dnes v něm vítají hosty z celého světa. Jejich příběh přitom provází série náhod, kterým se dodnes sami diví.
Když si s Viktorem Slavíčkem a Antonínem Mlejnkem voláme, zbývá jim do další cesty do Japonska jen několik dní. V horském údolí Hakuba, obklopeném skoro třítisícovými vrcholy Japonských Alp, je čeká další zimní sezona.
„Některé věci fakt nevymyslíte. Je to, jako kdyby to bylo napsané osudem,“ směje se Viktor, jeden ze čtveřice českých kamarádů, kteří za projektem stojí. Jejich příběh začal právě u něj. Přesněji řečeno u jeho lásky ke snowboardingu a sněhu, jaký do té doby znal jen z videí. „Od prvního videa, kdy jsem viděl záběry z Japonska, ty pohádkově zasněžené stromy a ten sníh, měl jsem někde v koutku hlavy sen, že si tam jednou zajezdím,“ vzpomíná.
Právě tím je totiž Hakuba proslulá. V oblasti, která v roce 1998 hostila část zimních olympijských her v Naganu, napadne během zimy i několik metrů sněhu. Tamní lehký prašan si mezi lyžaři vysloužil vlastní přezdívku – japow.
„Je to nepopsatelný pocit. Jako surfování na oblaku vzduchu. Když jsou správné podmínky, člověk ani necítí kontakt snowboardu se zemí. Má opravdu pocit, jako že skoro letí,“ popisuje Viktor.
Do Japonska se přitom Viktor poprvé dostal díky pracovní nabídce, na kterou narazil během pobytu na Novém Zélandu. Majitel horské chaty hledal správce. Mělo to však háček: požadoval několikaletou praxi v hotelnictví a odpovídající vzdělání.
Viktor neměl ani jedno.
„Když jsem inzerát viděl, nejdřív jsem ho zavřel,“ přiznává. Představa zimy v japonských horách mu ale nedala spát. Nakonec napsal dlouhý motivační dopis. Přišlo odmítnutí. Nenechal se však odradit. Znovu se ozval a tentokrát majitel souhlasil alespoň s videohovorem. „Myslím, že jsem byl prostě tak urputný, až jsem ho ukecal. Neměl jsem zkušenosti, ale osobně jsme si padli do noty,“ vzpomíná s úsměvem.
Z jedné zimy se nakonec stala celá řada. Viktor se v Hakubě postupně zabydlel, pronikal do místního způsobu života a sbíral zkušenosti s provozováním horského ubytování. Hakuba mu přirostla k srdci natolik, že ji dnes považuje za svůj druhý domov. A právě tam se o několik let později odehrálo další nečekané setkání.
Zlomil si kotník, přesto se do Japonska zamiloval
Do Viktorova příběhu vstoupil Antonín Mlejnek, také vášnivý snowboardista. Do Japonska vyrazil se svým synem a ubytovali se právě v chatě, o kterou se Viktor staral. Antonín se ale na vysněném prašanu příliš nesvezl. Hned první den si zlomil kotník.
Místo sjíždění svahů tak trávil čas na chatě. Přesto na dovolenou vzpomíná s nadšením. „Mě nabíjelo, jak se syn každý den vracel s úsměvem od ucha k uchu. Zažíval přesně to, co já v jeho věku, tu nádheru snowboardingu,“ vypráví.
S Viktorem si navíc okamžitě rozuměli. Během dlouhých večerních rozhovorů zjistili, že sdílejí podobné hodnoty i nadšení pro možnosti, které Japonsko nabízí. Brzy je ale čekalo ještě jedno překvapení. Přestože se poznali až na druhém konci světa, doma v Pardubicích bydleli sotva pět minut chůze od sebe. Právě během společných večerů se také poprvé zrodila myšlenka, že by si v Japonsku mohli pořídit vlastní chatu.
Zpočátku šlo spíš o nezávazné povídání. Pak se ale do plánování zapojili další dva Viktorovi přátelé z Pardubic, Ondřej Ipser a David Blažej. S Viktorem se znají od střední školy, kdy je spojila vášeň pro skateboarding a později také snowboarding. Když se pak všichni čtyři poprvé sešli na společném videohovoru, rychle zjistili, že mají podobnou představu. Z původně nezávazného nápadu se tak začal stávat skutečný plán.
Starý japonský dům a čtyři Češi
V Hakubě pak narazili na inzerát nabízející k prodeji dřevěný srub z roku 1990. Dlouhá léta v něm žila japonská rodina, a přestože měl do ideálního ubytování pro turisty daleko, čtveřice Čechů se rozhodla, že mu dá nový život. Nejdřív ale museli překonat japonskou byrokracii.
„Musíte vstřebat legislativu, účetnictví, všechna pravidla. A do toho hledáte Japonce, kteří komunikují anglicky,“ popisuje Antonín. S pomocí místního partnera nakonec vyřídili potřebná povolení a mohli se pustit do práce.
„Dali jsme si měsíc naprosto intenzivní práce. Ráno v devět jsme byli na stavbě a makali až do večera,“ vzpomíná Antonín. Na pomoc si přivezli i české řemeslníky. Původní dům přitom nechtěli změnit k nepoznání. Inspirovali se japonským pojetím wabi-sabi, které oceňuje přirozenost, nedokonalost i stopy času.
Při rekonstrukci domu i jeho následném provozu se museli naučit fungovat podle místních pravidel. Na Japoncích si pochvalují především spolehlivost. „Tam je podání ruky jako podepsaný papír. Když se domluvíte, že někdo přijede v 16:01, tak tam v 16:01 je. V 16:02 už by to byla ostuda,“ popisuje Antonín. Podobně to podle něj funguje s řemeslníky. Jakmile si stanoví cenu, platí.
Že se jim podařilo zachovat kouzlo starého domu, jim nakonec potvrdila nečekaná zpráva od někoho, kdo ho znal lépe než kdokoli jiný. Ozvala se jim dcera původního majitele, která v domě vyrůstala. Když se dozvěděla o jeho prodeji, byla smutná. Po zhlédnutí fotografií z rekonstrukce ale změnila názor.
„Napsala nám, že dům nikdy nevypadal tak šťastný jako teď,“ vzpomíná Viktor. „To byl opravdu doják. Lepší recenzi než od dcery původního majitele asi dostat nemůžeme,“ dodává.
A jedna drobná vzpomínka na původní obyvatele zůstala i novým majitelům. Za skříní totiž našli malou plastovou Godzillu, se kterou si kdysi hrály japonské děti. Dnes si s ní doma hrají děti Antonína.
Na baráku, ale v Japonsku
Také název projektu má svůj příběh. „Jednou jsme se s Ondrou vraceli ze sněhové bouře a já říkám: Super, jsme na baráku. A pak mi došlo, že Nabaraku by vlastně mohlo fungovat jako název. V češtině, angličtině i japonštině,“ vzpomíná Viktor. Teprve později zjistili, že japonské raku souvisí s pohodlím a lehkostí. „To byl takový bonus, na který jsme přišli až zpětně,“ usmívá se.
Nabaraku má za sebou první úspěšnou sezonu a zájem o ubytování podle majitelů roste. Na nadcházející zimu měli většinu termínů obsazenou dlouho dopředu. „Poptávka je tak velká, že jsme byli opravdu strašně rychle vybookovaní,“ vysvětluje Viktor, který v Hakubě tráví celou zimní sezonu a stará se o chod ubytování.
A přestože je srub na druhém konci světa, českou stopu v něm hosté najdou i mimo jméno. Majitelé si například nechali z Česka dovézt výčepní zařízení a na chatě čepují český ležák. Dodává jim ho krajan, který dříve pracoval v pivovaru a dnes v Japonsku provozuje vlastní pivovar. Čerstvé pečivo zase obstarává další Čech, který vyměnil práci v IT za pekařské řemeslo a v Japonsku si otevřel pekárnu.
V Hakubě se navíc čtveřici přátel zalíbilo natolik, že se rozhodli pustit do dalšího projektu. Nedávno koupili druhý dům, jen kousek od Nabaraku. „Všechno se to tady tak nějak přirozeně potkalo,“ uzavírá Viktor.
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Zdroj: autorský text
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