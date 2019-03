Šéfkuchař žaluje designérku, dodala mu nekvalitní židle. Lidé je při večeři rozsedají

před 8 minutami

Známý britský šéfkuchař, jenž provozuje viktoriánsky laděný podnik v anglické vesnici Little Dunmow, řeší soudní spor týkající se nekvalitního vybavení jeho restaurace The Flitch of Bacon. Daniel Clifford žaluje interiérovou designérku, po které požaduje 190 tisíc liber (v přepočtu asi 5,6 milionu korun). Dodala mu totiž nekvalitní nábytek včetně židlí, které hosté pravidelně rozsedají.

Pětačtyřicetiletý kuchař viní designérku Joannu Dawesovou, že mu místo luxusního vybavení prodala levný, nekvalitní a nevzhledný nábytek. The Flitch of Bacon Foto: Wikimedia Commons - JeffThomas (CC BY-SA 3.0) Kromě židlí, které údajně již řada hostů během večeře rozsedla, michelinskému kuchaři nevyhovuje ani velikost stolů. "Čekal jsem, že mi Jo udělá dokonalou restauraci. Jenže nábytek je prostě příliš velký," poukázal Clifford u londýnského soudu na další problém se zakázkou. O sporu píše britský deník The Times. Šéfkuchařovi právníci u soudu řekli, že Clifford musel celé návrhy nechat předělat, což protáhlo renovaci jeho podniku o dalších pět měsíců. Do boje ale vytáhla i designérka. Ta po šéfkuchaři požaduje 100 tisíc liber, které jí zadavatel dluží na neproplacených fakturách. Clifford si tehdy chátrající hospodu koupil v roce 2015 a u soudu řekl, že je jako jeho dítě a že designérce svěřil své živobytí. Dawesová měla podle zakázky vytvořit interiér s 60 místy včetně baru, zadavatel ji viní i z nevzhlednosti použitého nábytku. Šéfkuchař byl rozčarovaný především z nekvality celého vybavení, protože chtěl svůj podnik cílit na movitější klientelu. Sám je držitelem dvou michelinských hvězd, které získal v restauraci Midsummer House v Cambridgi. Interiér neodpovídal kvalitě jídla i cenám, které si za ně chtěl účtovat. Restaurace The Flitch of Bacon, kterou Clifford stále provozuje, se dočkala v roce 2016 další renovace od jiného designéra, momentálně v ní vaří michelinský kuchař Tim Allen. Dvouchodové polední menu stojí od 25 liber (v přepočtu asi 740 korun), tříchodová večeře začíná na 58 librách (1720 korun).