Sedmnáctiletý Ukrajinec vyvinul dron na rozpoznávání min. Získal za něj světovou cenu

Sedmnáctiletý Ukrajinec Igor Klymenko se stal letošním vítězem ceny Global Student Prize, kterou pravidelně dostávají nadaní studenti za své výjimečné nápady. Vymyslel dron, který umí vyhledávat nášlapné miny, za což si v New Yorku odnesl peněžní odměnu ve výši sto tisíc dolarů (přes dva a půl milionu korun).

Klymenko obstál v konkurenci více než sedmi tisíc studentů z celého světa. Cenu mu udělily nezisková organizace Chegg.org a nadace Varkey Foundation při příležitosti zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku. Jeho dron dovede rozpoznávat protipěchotní i protivozidlové nášlapné miny a určovat jejich souřadnice s přesností do dvou centimetrů, aniž by je odpálil.

"Většinu finanční odměny plánuju využít na zdokonalení svého zařízení. Část peněz bych také rád věnoval na pomoc dalším ukrajinským studentům, aby se mohli rozvíjet v tom, co je zajímá. Posledních pár dní jsem se setkával se světovými lídry v oblasti vzdělání a jsem vděčný, že jsem s nimi mohl o svém projektu mluvit," řekl sedmnáctiletý Ukrajinec deníku Standard.

V současnosti chce docílit toho, aby jeho dron dokázal ze vzduchu nasprejovat kolem nášlapné miny barvu. Hodlá využít také umělé inteligence, která by odhalila, o jaký druh miny se jedná, a určila tak nejbezpečnější způsob jejího odstranění.

Klymenko pochází z Kyjeva, ale na začátku ruské invaze se přestěhoval na venkov. Nedávno dodělal střední školu a na svém dronu soustavně pracoval posledních osm let. Dokončoval ho ve sklepě, kde se zároveň schovával před bombardováním. V posledním půlroce zároveň přes internet doučoval své vrstevníky matematiku a fyziku.

Momentálně ukrajinský teenager přesídlil do Kanady, kde ho čeká vysokoškolské studium na Albertské univerzitě. Jeho rodiče, prarodiče a sestra naopak navzdory válce zůstávají na Ukrajině. "Až v Kanadě dostuduju, určitě se vrátím domů, abych pomohl při obnově svojí země," dodal Klymenko.

