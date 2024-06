Z toho by jednomu mohly téct nervy. S pěti dětmi, dvěma psy a kočkou žijí v autobusu

Anna a Jeff před sedmi lety udělali rozhodnutí, které by mnozí rodiče nazvali bláznovstvím. Opustili velký rodinný dům a přestěhovali se do upraveného školního autobusu. Nejprve se čtyřmi, dnes s pěti dětmi v něm žijí a cestují napříč Amerikou. Pár metrů čtverečních navíc sdílí s dvěma psy a kočkou. "Je to náš splněný sen," líčí pár na svém instagramovém účtu.

Své dobrodružství rodina sdílí na YouTube kanále a také na instagramovém účtu pod názvem Sweet sweet bus life. Popisuje, jak si v roce 2017 pořídila starý školní autobus a během roku ho na zahradě předělala na důstojné mobilní bydlení. "Autobus jsme koupili za 92 tisíc korun. Úpravy a vybavení nás postupem času vyšlo zhruba na milion," přibližují manželé v jednom z příspěvků své celkové finanční náklady. Autobus byl původně pro 88 dětí a byl o polovinu lehčí. Jeff o sobě tvrdí, že má slabost pro design a vše, co se dá vyrobit svépomocí. Žít v mobilním domě si s manželkou vždycky přáli, protože oba už od dětství rádi cestují. "Tím hlavním impulzem pro nás byly děti. Chtěli jsme jim dát možnost učit se praktické věci na cestách, poznávat nová místa i lidi. Naším rodinným mottem, které se snažíme šířit dál do světa, je žít svůj sen," říkají. Ani jedno dítě nechodí do školy, rodiče je dle osnov učí sami. Nový malý domov si rodiče navrhli sami. Mají v něm místo pro řidiče, na nějž navazuje něco jako obývací pokoj, jídelna, kuchyň a herna v jednom. V zadní části se nachází velká manželská postel a vestavěná palanda pro tři. Protože se rodičům na cestách narodilo páté dítě, přistavěli si na střeše autobusu ještě mini domek, který ke spaní využívají jejich dvě dcery. Podívejte se, jak vypadá život v autobuse.