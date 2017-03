Sedmdesátnice uběhla během týdne maraton na všech kontinentech. Je to nejlepší terapie, říká

před 1 hodinou

"Nikdy jsem se nechtěla stát běžkyní na dlouhou trať, ale čím víc jsem běhala, tím lépe jsme se cítila," popsala novinářům Chau Smithová, jak se dostala k běhání. Ve svých sedmdesáti letech má na kontě desítky maratónských startů. Výzvu uběhnout sedm závodů na sedmi kontinentech si dala ke svým jubilejním narozeninám.

Američance Chau Smithové je sedmdesát let a své narozeniny se rozhodla oslavit stylově. Po desítkách maratonů se běžkyně z Missouri přihlásila do výzvy Triple 7 Quest, jejímž cílem je během týdne zdolat sedm maratonů na sedmi kontinentech.

"Jak se blížily mé 70. narozeniny, uvažovala jsem, co bych ze svých předsevzetí mohla dokončit, a tak jsem se rozhodla absolvovat Triple 7 Quest," uvedla Smithová.

Jako členka cestovní skupiny Marathon Adventures (Maratónoví dobrodruzi) spolu s dalšími devíti běžci zdolala dvaačtyřicetikilometrový závod v australském Perthu, Káhiře, Amsterdamu, New Yorku, Chile a na Ostrově krále Jiřího na Antarktidě. Program zněl jednoduše - vstát, uběhnout maraton a pak nastoupit do letadla a vzhůru do další destinace.

42 kilometrů uběhne za pět hodin

Na svou běžeckou výzvu se podle serveru Huffington Post připravovala celkem osm měsíců. Kromě přípravy s běžeckým trenérem, fyzioterapeutem a výživovým specialistou se věnovala také zlepšování rychlosti a vytrvalosti, uvedla pro NBC News.

Nejtěžší byl podle běžkyně závod v Káhiře. Jejich let ze Singapuru byl opožděný a do Egypta dorazili jen pár minut před startem, svěřila se.

Smithová běhá maraton v čase kolem pěti hodin. "Nikdy jsem se nechtěla stát běžkyní na dlouhou trať, ale čím víc jsem běhala, tím lépe jsme se cítila… bez ohledu na to, jak stresující byl nebo je můj život, běhání je nejlepší terapií," sdělila Huffington Postu.

Podle ní ji fyzická aktivita pomáhá zůstat nejen zdravou, ale taky šťastnou. "Jsem posedlá běháním, protože mi pomáhá vyčistit si hlavu a dělat lepší rozhodnutí," dodala Smithová.

Závod by příští rok chtěla absolvovat znovu, tentokrát však jednu destinaci a závod přidá.

Když mě pustili z nemocnice, mohl jsem jenom ležet. Pořád jsem hypnotizoval běžecké číslo na zdi a říkal si, že k němu musí přibýt další, říká Kujan. | Video: Martin Veselovský | 20:04

autor: Magazín