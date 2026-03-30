V srdci Červeného Kostelce prošla proměnou jedna z nejvýznamnějších kulturních institucí města – Knihovna Břetislava Kafky. Architekti ze studia PAPUNDEKL ARCHITEKTI vytvořili prostor, který spojuje historickou atmosféru s moderní funkcí knihovny jako kreativního centra pro všechny. A najdete zde prvky, které baví děti i dospělé.
V roce 2022 město Červený Kostelec oslovilo studio PAPUNDEKL ARCHITEKTI s úkolem navrhnout úpravy interiéru knihovny, jejíž vybavení se nacházelo na konci své životnosti.
„V průběhu projektování se ukázalo, že technický stav objektu vyžaduje výraznější zásah, a budova proto prošla kompletní rekonstrukcí včetně zateplení,“ říkají architekti na úvod.
Knihovna sídlí v historickém objektu bývalého hostince, jehož dispozice do jisté míry limitovala provozní možnosti. Architekti se proto rozhodli s původní architekturou vědomě pracovat a navrhnout interiér tak, aby byl domu „ušitý na míru“ a zároveň odpovídal současným potřebám knihovny.
Hlavním cílem bylo prostor zpřehlednit, prosvětlit a vizuálně zkultivovat, aniž by se vytratila domácká atmosféra - typická pro místní knihovnu.
Vizitka města
Velkou pozornost architekti věnovali vstupní části, aby již z ulice bylo patrné, že budova skrývá významnou instituci. Hlavní vstup vede průjezdem vybaveným novými velkorysými vraty a směrem do ulice stojí plechová vrata, která též slouží jako výrazný poutač. Směrem do zahrady pak najdete průsvitný průchod, aby dovnitř pronikalo více denního světla.
„Průjezd jsme celkově pročistili, odkryli původní pilastry a mezi ně vložili nástěnky sloužící jako malý výstavní prostor. Z původně nevzhledného prostoru se tak stala reprezentativní vstupní pasáž,“ popisují architekti.
Pro všechny generace
Součástí návrhu byla i komplexní koncepce nábytku. Podél stěn jsou vestavěné utilitární prvky v neutrální šedé barvě, střed místností pak vyplňuje výrazný červený nábytek, který je mobilní a multifunkční: slouží totiž jako úložný prostor, místa k sezení a má integrované osvětlení. A díky kolečkům lze nábytek snadno přesunout a uvolnit prostor pro veřejné akce.
Interiér roku
Tato rekonstrukce – spadající pod kategorii Veřejný interiér II – je přesně typem projektu, který soutěž s názvem Interiér roku oceňuje.
Do soutěže se mohou hlásit projekty dokončené v předchozím roce z Česka i Slovenska a o vítězích rozhoduje mezinárodní porota odborníků – a jedenáctý ročník je výjimečný cenou vyrobenou z porcelánu.
Uzávěrka přihlášek byla 28. února a vítězové budou vyhlášeni – jako obvykle – v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026. A hlasovat může i veřejnost.
V přízemním oddělení pro dospělé jsou regály uspořádány do pravidelných řad, zatímco dětské oddělení v patře nabízí hravé tvary a různé výšky regálů - přizpůsobené věku uživatelů. Dětské oddělení však v sobě skrývá také textilní skvost - baldachýn od výtvarnice Lindy Retterové, který vznikl během workshopu s místními dětmi. Tento kousek je nejen vizuálně příjemný, ale zlepšuje akustiku a propouští měkce rozptýlené světlo.
Přívětivá atmosféra
Interiér knihovny pracuje s výraznou barevností povrchů, která sjednocuje nové zásahy. Odstíny růžové a červené se objevují ve vstupní pasáži, na podlahách i nábytku. tyto barvy totiž podporují přívětivou atmosféru knihovny a zároveň odkazují k názvu města a jeho červenému kostelu. A v kontrastu k měkkému čalouněnému nábytku jsou pak použity nerezové prvky, jejichž lesk dodává historické budově střídmou eleganci a podtrhuje význam knihovny jako veřejné instituce.
„Knihovna Břetislava Kafky hraje v Červeném Kostelci významnou společenskou roli více než sto let. Po pečlivém výběru architektů ze studia Papundekl vznikl prostor, který se stal živým organismem, schopným reagovat na měnící se požadavky svých uživatelů a zároveň reprezentuje otevřený přístup města,“ shrnuje a uzavírá městský architekt Červeného Kostelce Lukáš Ehl.
Zdroj: Interiér roku, PAPUNDEKL ARCHITEKTI
