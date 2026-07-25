Černobílá panoramatická fotografie z Marsu skrývala víc než jen působivou scenérii. Vědci na ní objevili jemné struktury v hornině, které ukazují na silný vítr a na to, že Mars měl kdysi jinou atmosféru než dnes.
Když rover Curiosity 12. prosince 2024 projížděl kolem skalního výběžku ve svahu hory Mount Sharp kdesi v kráteru Gale, poslal na Zemi černobílou panoramatickou fotku.
Teprve s dokončením studie se v plné síle ukázalo, co se na fotce doopravdy skrývá: vědci poprvé v historii nezkoumají procesy trvající miliony let, ale drží v ruce otisk jediné konkrétní bouře z jednoho odpoledne.
Na deskách vystupujícího podloží vědci objevili něco na první pohled banálního, pro ně ale naprosto fascinujícího: důkaz, že na Marsu skutečně byla jiná atmosféra. Na kamenech se totiž táhly jemné vlnky silné jen pár milimetrů.
„Vůbec jsme nic takového nehledali ani nečekali, ale najednou jsme zajeli za roh a prostě byly tam,“ popisuje nadšeně Steven G. Banham, planetární geolog z Imperial College London a hlavní autor studie. „Měli jsme štěstí, že zrovna sloužili ti správní lidé, kteří poznali, co tyhle drážky znamenají.“
Jev se odborně jmenuje superkritické šplhající zvlnění větrných proudů (v angličtině supercritical climbing wind ripple strata). Jinými slovy: otisk, který v písku zanechá jen vytrvalý, silný vítr ženoucí obrovské množství zrnek. Na Zemi je to vzácnost. Na Marsu ho nikdy předtím nikdo neviděl.
Bouře dlouhá jako jedno odpoledne
Většina vrstev v hornině zaznamenává pomalý běh času, klidně celá tisíciletí. Tyhle vlnky jsou ale jiné: zachytily bouři či vichřici trvající pouze několik hodin.
„Je to fascinující. Představte si, že se takhle někdy v úterý odpoledne, zhruba před 3,6 miliardami let, přihnala do kráteru Gale písečná bouře,“ říká Banham.
„Mohlo to vypadat zhruba jako ta scéna z filmu Duna, kde běsní bouře. A právě tyhle struktury by se během ní vytvořily. Možná hned další den se vítr vrátil do normálu a byl zas jen slunečný den v kráteru Gale.“
Vzkaz o hustším nebi
Ty vlnky ale nejsou jen fotogenická kuriozita, nesou totiž vzkaz o tom, jaký Mars kdysi byl.
Dnešní atmosféra Marsu je asi dvěstěkrát řidší než pozemská. Je tak tenká, že se v ní vítr sotva opře do písku. Jenže aby nalezené drážky vznikly, musel foukat vítr o poznání silnější, k čemuž je jednoznačně potřeba mnohem hustší vzduch.
„Každý ví, že na Marsu foukal vítr. Byla tam atmosféra, takže se musela pohybovat, tvořit vánky a poryvy a musely tedy být i bouře. Tohle je ale první jednoznačný důkaz písečné bouře, který jsme našli,“ říká Banham.
Kámen z kráteru Gale se tak dokazuje, že Mars kdysi, v dobách, kdy po jeho povrchu proudily řeky a slunce se odráželo v hladině jezer, dýchal jinak.
Co ještě čeká v kameni
Objev písečné bouře přišel shodou okolností pár dní před 50. výročím chvíle, kdy se lidská technika poprvé dotkla Marsu: 20. července 1976 tam přistál modul Viking 1 a poslal první snímky z jeho povrchu.
Půl století poté čtou roboti v marsovských skalách počasí, které se odehrálo dávno předtím, než na Zemi vznikl mnohobuněčný život.
Jedno ale zatím chybí. Vědci vědí, že na Marsu pršelo, svědčí o tom koryta řek i usazeniny jezer. Přímý otisk dopadající kapky ale zatím nikdo nenašel. „Lidé je hledají už od dob Pathfinderu a roverů MER,“ přiznává Banham.
Bouře, kterou nikdo neviděl, tedy leží v kameni a čeká. A někde vedle ní možná čeká i první marsovský déšť, tedy až se vozítka dostanou za ten správný roh.
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Zdroj: Space.com, EarthSky, GeoScienceWorld, Zenodo.org, NASA, Phys.org
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