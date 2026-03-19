První eskalátor v českých zemích byl dřevěný a před 100 lety, 21. března 1926, začal jezdit v Praze na Letnou. Jednalo se o kryté pohyblivé schodiště s dřevěnými stupni na trase zrušené pozemní lanovky. Pohyblivé schodiště fungovalo až do roku 1935, eskalátor si také zahrál ve filmu: scény na pohyblivých schodech ve filmu Muži v offsidu byly natočené právě tady.
Všechno začalo u Jubilejní zemské výstavy v roce 1891. Tehdy na Letnou vyjela první lanovka – do provozu vstoupila dokonce o dva měsíce dříve než její známější petřínská sestra. Jenže po první světové válce zrezivěla a místo aby město dráhu obnovilo, chopil se příležitosti soukromý investor. Mezi lety 1924 a 1926 vyrostlo na strmém svahu kryté pohyblivé schodiště.
První pražský jezdící chodník byl zastřešený a fungoval na stejném principu jako dnešní eskalátory. Pohyblivý pás se ovíjel kolem dvou válců, z nichž každý byl umístěn na opačné straně dráhy.
„Jednotlivé stupně byly dřevěné, ale dráha, po které eskalátor jezdil, byla železná,“ popsal jednou eskalátor někdejší historik pražského Dopravního podniku Pavel Fojtík.
Jízda za padesátník
Eskalátor nebyl žádný rychlík, protože se pohyboval pouze rychlostí lidské chůze. Za zážitek tehdy lidé platili 50 haléřů. Stal se požehnáním hlavně pro sportovní fanoušky, protože v té době byla Letná pupkem fotbalového světa – sídlila tu Sparta, Slavia i německý klub DFC Prag. Na derby tehdy běžně dorazilo i 40 tisíc diváků a dřevěné schody byly jejich hlavní spojkou s městem.
Pokud vám jsou tyhle schody povědomé, nejspíš jste fanoušky černobílé klasiky. Eskalátor se stal hvězdou „fotbalového“ filmu Muži v offsidu z roku 1931. Scény, kde se postavy potkávají na pohyblivých schodech, se natáčely právě tady, v autentickém prostředí letenského svahu.
Smutný konec
Sláva dřevěného unikátu netrvala dlouho. V roce 1935 měl investor zařízení předat městu, jenže schody byly v tak dezolátním stavu, že Elektrické podniky provoz okamžitě zastavily. Definitivní tečku udělala stavba Letenského tunelu na přelomu 40. a 50. let, která zbytky konstrukce pohřbila.
Dnes už první eskalátor připomínají jen nenápadné zbytky opěrných zdí v horní části trasy u Letenského zámečku.
Víte, že…
První eskalátor na světě si nechal v března 1892 patentovat americký technik Jesse Reno. Jeho „pohyblivé schody“, vlastně spíš jezdící rampa, ještě nesloužily jako dopravní prostředek, ale jako zábavná atrakce na newyorském Coney Islandu. Jednalo se o běžící pás o sklonu 25 stupňů.
Údajně nejdelším eskalátorem na světě je čtyřdílný venkovní eskalátor v zábavním parku Ocean Park v Hongkongu, který je dlouhý 227 metrů a překonává výšku 115 metrů, nejdelším eskalátorem v Česku je nejspíš ten ze stanice pražského metra A Náměstí Míru, jehož délka je 87 metrů.
