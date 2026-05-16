Měl to být jen recesistický nápad na cestě za přáteli. Dnes z koňského přívěsu vznikla stylová mobilní sauna, která brázdí Česko a vozí soukromý wellness zážitek přímo do zahrad, na chalupy i k rybníkům.
Kdo by řekl, že z přívěsu na koně může vzniknout stylová mobilní sauna? Za celým projektem stojí jednoduchá potřeba: mít vlastní saunu bez složitých stavebních úprav a zároveň si užít soukromí, které běžná wellness centra často nenabízejí.
„Sauna byla vždycky naším snem. Když jsme si ale nechali spočítat klasickou saunu na chalupu, zjistili jsme, že bychom kvůli ní museli předělat půl domu. Všechno bylo zbytečně komplikované,“ říká Konstantin, který stojí za myšlenkou Saunavozu.
Z bláznivého nápadu skutečný projekt
První impuls přišel během cesty za přáteli na Šumavu. Počasí tehdy nebylo zrovna letní a při debatě o tom, co přivézt na návštěvu, padl spontánní nápad: ideálně saunu. „Nejdříve bláznivá myšlenka, která se vzhledem k naší nátuře stala racionální, později i zrealizovaným nápadem,“ popisují zakladatelé.
Myšlenka mobilní sauny je začala bavit čím dál víc. Chtěli vytvořit něco, co budou moci používat doma na chalupě v Českém ráji, ale zároveň převézt kamkoliv za přáteli nebo zákazníky. A právě tehdy přišel na řadu koňský přívěs. „Koňský přívěs na čtyřech kolech je mobilní variantou, která je navíc ideální velikostí pro rodinu nebo menší skupinu lidí,“ vysvětlují.
Přívěs pro jednoho a půl koně
Najít vhodný základ ale nebylo vůbec jednoduché. Původně chtěli starší retro přívěs ze 70. nebo 80. let. Jenže většina dochovaných kusů byla ve špatném technickém stavu. „Trvalo to trochu déle, než jsme čekali, jelikož jsme původně chtěli starší koňský přívěs. Ten nebylo reálné sehnat v pěkném stavu a vzhledem k tomu, že mobilita byla naší prioritou, zvolili jsme novodobější variantu v dobrém technickém stavu.“
Nakonec našli zachovalý přívěs v Praze. A právě ten dal projektu jeden z nejvýraznějších detailů. „Má napsáno, že je pro jednoho a půl koně. Je to vlastně strašně komické, ale pro nás to byla i výhoda – je o trochu menší než klasické koňské vozy, takže se s ním lépe parkuje i cestuje.“ Dnes se do sauny pohodlně vejde přibližně pět lidí. Neboli – jak s nadsázkou říkají majitelé – jeden a půl koně.
Tmavé dřevo místo klasické světlé sauny
Při návrhu interiéru nechtěli vytvořit další „instagramovou“ kopii skandinávské sauny ve světlém dřevě. Naopak se rozhodli pro tmavší materiály a výraznou barevnost. „Nepotřebujeme být stejní a kopírovat univerzální interiéry, použití tmavšího dřeva nás prostě bavilo,“ vysvětlují. Exteriér pak získal charakteristickou norskou červenou barvu, známou z tradičních severských domů. Právě výběr odstínu ale paradoxně patřil k nejnáročnějším částem celého projektu.
„Překvapilo nás, že tím, že jsme se rozhodli pro extravagantní červenou barvu, tak jsme skoro dva měsíce řešili přesný odstín červené. Ona se totiž často jinak tváří na slunci, jinak ve stínu a také na fotkách. Norská červená to vyhrála.“ Interiér zároveň pracuje s minimem prostoru a důrazem na atmosféru. Zakladatelé přiznávají, že estetika je pro ně při relaxaci zásadní. „Jsme hodně aktivní lidé a ve chvíli, kdy máme sedět a odpočívat, tak očima těkáme, kam můžeme, a právě vše, co máme v dohledu, je pro nás velmi důležité.“
Sauna, která přijede za vámi
Saunavuz funguje jednoduše. Majitelé saunu přivezou na místo, připraví ji a vysvětlí obsluhu. Zhruba za hodinu je vytopená na devadesát stupňů a připravená k použití. Mobilní sauna dnes jezdí hlavně po Praze, Českém ráji a okolí Slap, po domluvě ale i dál. Nejčastěji míří na zahrady, chalupy, oslavy nebo víkendové pobyty.
Zakladatelé přitom tvrdí, že právě soukromí a kontakt s přírodou jsou tím, co lidé oceňují nejvíc. „I přesto, že jsme společenští, tak právě to nejdůležitější při saunovém rituálu je čistota, klid a soukromí. Myslíme, že v tom nejsme sami.“ Vedle samotné sauny dostanou zákazníci také ochlazovací vanu, křesla a ohniště pro večerní atmosféru. Celý koncept tak připomíná spíš malý soukromý wellness rituál než klasickou návštěvu spa centra.
Relax bez lidí a přeplněných wellness center
Právě frustrace z běžných wellness provozů byla jedním z hlavních důvodů, proč projekt vznikl. „Vždy jsme plánovali saunování mimo nejfrekventovanější časy a i přes toto plánování jsme na místě vyhledávali sauny s nejméně lidmi.“ Podle nich dnes mnoho lidí nehledá luxusní wellness resorty, ale naopak klid, jednoduchost a možnost být chvíli offline. „Pocit soukromí, spojení s místem, s přírodou, klid, zdraví a přítomnost, to je dnes pro všechny víc než důležité.“ A právě v tom vidí budoucnost podobných projektů. Mobilní wellness totiž umožňuje přivézt zážitek prakticky kamkoliv – k rybníku, doprostřed lesa nebo třeba na městské náměstí.
Projekt je zatím na začátku, majitelé ale připouštějí, že další nápady už pomalu přicházejí. „Aktuálně se cítíme být na úplném začátku, kdy vše má svůj čas. Už někdo postavil saunu na stromě?“ ptají se s úsměvem. Saunavuz tak není jen dalším designovým wellness produktem. Je hlavně důkazem, že i trochu bláznivý nápad může skončit jako funkční projekt s osobitým příběhem.
Zdroj: autorský článek
