Satelity zachytily znepokojivý signál. V oceánu se probudila síla, která může přepsat rekordy

Mocný klimatický jev El Niño se vrací. Potvrzují to nejnovější měření evropských a amerických satelitů, které v posledních měsících zaznamenaly výrazné oteplování vod v Tichém oceánu. Vědci varují, že právě tento proces často spouští vlnu extrémního počasí po celém světě - od ničivých povodní přes dlouhá sucha až po rekordní vedra. A jak to ovlivní Evropu?
Evropská kosmická agentura (ESA) označuje současný vývoj za „nejjasnější časný signál“, že El Niño opět nabírá na síle. Satelity programu Copernicus totiž odhalily rozsáhlé oblasti oceánu, kde je teplota vody výrazně vyšší než dlouhodobý průměr.
„El Niño často začíná jako nenápadná odchylka od normálu. Přestože rozdíly teplot vypadají malé, oceán ukládá a přenáší obrovské množství energie. I mírné oteplení může znamenat velmi významné změny ve výměně tepla mezi oceánem a atmosférou,“ vysvětlil expert ESA Craig Donlon.
Podobný signál zaznamenala také NASA. Družice Sentinel-6 Michael Freilich sledovala takzvané Kelvinovy vlny - mohutný pás teplé vody, který se během jara přesunul přes rovníkový Pacifik až k pobřeží Jižní Ameriky. Právě takové vlny bývají předzvěstí silného El Niña. U pobřeží Peru byla hladina oceánu v polovině května až o 15 centimetrů vyšší než dlouhodobý průměr. To je důležitý ukazatel, protože teplejší voda se rozpíná a zvedá hladinu moře.
„Letošní událost začala o něco později než velká El Niña z let 1997 a 2015, ale začíná je dohánět. Uvidíme, jak silná nakonec bude,“ uvedl vědec NASA Josh Willis.
Nejsilnější El Niño tohoto století?
Ještě větší pozornost vzbudila prognóza amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). Podle aktuálních modelů existuje pravděpodobnost 63 procent, že se letošní El Niño vyvine do velmi silné podoby.
Meteorolog Nat Johnson z NOAA přiznal, že už na jaře ho výsledky modelů zaskočily. „Srovnatelný byl pouze rok 1997. Věděl jsem, že jde o něco mimořádného,“ řekl. Právě událost v roce 1997 přinesla po celém světě sucha, povodně a další projevy extrémního počasí.
Pokud se předpovědi naplní, mohou být vody tropického Pacifiku do listopadu až o 2,4 stupně Celsia teplejší než obvykle. Takové množství energie dokáže výrazně proměnit počasí po celé planetě. El Niño navíc obvykle zvyšuje globální teploty. Vědci proto nevylučují, že rok 2027 by se mohl stát nejteplejším rokem v historii měření.
Jev El Niño se objevuje zhruba každých několik let a obvykle přetrvává devět až dvanáct měsíců. „To, co nyní pozorujeme, naznačuje, že El Niño bude silné, možná až velmi silné, zejména ve druhé polovině roku. V září, říjnu a listopadu by mohlo překonávat dosavadní rekordy,“ dodal klimatolog Carlos Nobre z Brazílie.
Dopad může pocítit i Evropa
Historicky El Niño přináší silné deště a záplavy do některých oblastí Ameriky, Afriky či Asie, zatímco jinde zvyšuje riziko sucha a lesních požárů. Vědci zároveň upozorňují, že v kombinaci s dlouhodobým oteplováním planety mohou být dopady ještě výraznější.
Podle ESA může zesílené El Niño ovlivnit i atmosférickou cirkulaci nad severním Atlantikem a Evropou. „Neznamená to, že El Niño přímo způsobuje chladné zimy v Evropě, ale může naklonit pravděpodobnost určitých zimních vzorců počasí,“ uvádí ESA. O tom, jaké počasí nakonec Evropu čeká, rozhodnou i další faktory v atmosféře.
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