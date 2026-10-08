Na satelitních snímcích připomíná část letadla. Leží v laguně tichomořského ostrova, kde podle jedné z hlavních teorií mohla Amelia Earhartová se svým letadlem nouzově přistát. Teď k němu míří výprava s magnetometrem, sonarem a podvodní technikou. Pokud tým najde skutečný vrak Lockheedu Electra, po 89 letech se může vysvětlit jedna z nejslavnějších záhad letectví.
Z dálky není na Nikumaroru nic, co by prozrazovalo, že právě sem míří lidé hledající jedno z nejslavnějších ztracených letadel historie. Ostrov leží uprostřed jižního Pacifiku, daleko od velkých měst i běžných lodních tras.
Kolem korálového atolu se táhne oceán, uvnitř se leskne mělká laguna. A právě tam, pod hladinou, se nachází nepravidelný tmavý tvar, který už několik let poutá pozornost badatelů.
Říkají mu Taraia Object. Na satelitních snímcích může připomínat část letadla. Stejně dobře ale může jít o strom, kořenový bal nebo jiný předmět, který do laguny přinesl oceán. Nikdo zatím neví. Teď k němu míří sedmnáctičlenný tým vedený Richardem Pettigrewem z Archaeological Legacy Institute.
Výprava, na níž spolupracují Purdue Research Foundation a Purdue University, začala 2. října odletem prvních členů z letiště Purdue. K Nikumaroru má tým dorazit v polovině října. „Pokud je to to, co si myslím, jsou to pozůstatky Electry, kterou Amelia a Fred v roce 1937 létali,“ řekl Pettigrew. Teprve potápěči ale mohou zjistit, jestli měl pravdu.
Pilotka, která zmizela
Amelia Earhartová už za svého života patřila k nejslavnějším lidem na světě. V roce 1928 přeletěla Atlantik jako první žena, i když tehdy seděla v letadle jako pasažérka. O čtyři roky později se přes oceán vydala znovu. Tentokrát sama a bez mezipřistání. Stala se první ženou a druhým člověkem po Charlesi Lindberghovi, kterému se to podařilo. Létala dál, sbírala rekordy a pomáhala měnit představu o tom, co mohou ženy za kniplem dokázat.
V roce 1935 začala spolupracovat s Purdueovou univerzitou. Radila ženám při volbě kariéry a působila jako poradkyně univerzitního leteckého programu. Univerzita na její popud vytvořila fond, který měl podpořit její další létání a letecký výzkum.
Z peněz fondu si Earhartová pořídila dvoumotorový Lockheed Electra 10E. Nechtěla z něj mít jen dopravní prostředek. Nechala ho upravit pro dlouhé lety a říkala mu „Flying Laboratory“, létající laboratoř. Právě s tímto strojem se v roce 1937 vydala na cestu kolem světa.
Na poslední úsek letu odstartovala 2. července z Lae na Nové Guineji. Do kokpitu usedla s navigátorem Fredem Noonanem. Před nimi ležel Howlandův ostrov, malý kus pevniny uprostřed Pacifiku. Na Howlandu čekala loď Itasca, která měla s letadlem udržovat rádiové spojení a pomoci posádce ostrov najít.
Jenže spojení nefungovalo podle plánu. Earhartová hlásila problémy s komunikací a několikrát vysílala informace o své poloze. V jednom z posledních hlášení uvedla, že letí ve výšce kolem tisíce stop a nachází se asi 200 mil od Howlandu.
V 8:43 ráno zachytila Itasca poslední zaznamenanou komunikaci z letadla. „we are on the line 157-337 wl rept msg we wl rept…“ Potom už posádka lodi žádnou další zprávu od Earhartové nezachytila. Americké námořnictvo a pobřežní stráž okamžitě zahájily rozsáhlé pátrání. Letadlo ani dvojici v něm nenašly. A otázka, kam Earhartová s Noonanem zmizeli, zůstává stále nejasná.
Ostrov mimo plán
Jedna z hlavních teorií vede právě na Nikumaroro. Ostrov leží mimo plánovanou trasu k Howlandu, ale zastánci takzvané Nikumarorské hypotézy tvrdí, že Earhartová mohla Howland minout a místo pádu do oceánu nouzově přistát na korálovém atolu. Letadlo pak mohlo skončit v mělké laguně nebo na útesu a posádka mohla na ostrově přežít ještě nějaký čas.
Organizace TIGHAR, The International Group for Historic Aircraft Recovery, se hypotézou o přistání na Nikumaroru zabývá desítky let. Její badatelé upozorňují na několik indicií: rádiové záznamy, předměty nalezené na ostrově nebo fotografii z roku 1937, v níž podle jejich interpretace lze rozpoznat část letadla.
Silnější stopu představují lidské ostatky nalezené na ostrově v roce 1940. Tehdejší britský lékař je označil za mužské, pozdější analýza antropologa Richarda Jantze z roku 2018 ale dospěla k jinému závěru. Z dochovaných měření kostí podle něj vyplývá, že jejich délka a další charakteristiky velmi dobře odpovídaly Earhartové. Jantz uvedl, že se její odhadované proporce shodují s nálezem lépe než u více než 99 procent lidí z jeho srovnávacího souboru.
Jenže kosti se mezitím ztratily. Vědci proto nemají samotný biologický materiál, který by mohli podrobit moderní DNA analýze. Výsledek z roku 2018 tak zůstává zajímavou indicií, nikoli definitivním důkazem, že ostatky patřily Earhartové.
Záhadný objekt v laguně
Taraia Object si poprvé všiml kalifornský amatérský badatel Michael Ashmore v roce 2020. Procházel satelitní snímky Nikumaroru a v mělké vodě u pobřeží narazil na podlouhlý tmavý tvar. Připomínal mu letadlo. Richard Pettigrew se pak podíval do vlastního archivu. Vrátil se k leteckým záběrům, které pořídil při návštěvě Nikumaroru v roce 2017 a našel stejný útvar.
Další snímky přinesly zajímavou stopu. Podle týmu se objekt objevuje také na starších leteckých fotografiích z roku 1938. Pokud skutečně zachycují stejný předmět, ležel v laguně už krátce po Earhartové zmizení. Pettigrew připisuje výraznější viditelnost objektu tropickému cyklonu Pam, který oblast zasáhl v roce 2015. Bouře mohla odnést část sedimentu a odkrýt to, co předtím zůstávalo skryté.
Satelitní fotografie ale nedokáže říct, co se pod hladinou skutečně nachází. Tady se zastánci hypotézy rozcházejí s jejími kritiky. Pettigrew tvrdí, že tvar, velikost a poloha objektu odpovídají troskám Electry. Jiní badatelé upozorňují, že podobnost může klamat a že snímky neposkytují dost informací k identifikaci letadla. National Geographic ve svém aktuálním materiálu připomíná i pochybnosti kolem interpretace samotného objektu.
Sonar místo dohadů
Tým nejprve místo zdokumentuje. Potom přijde na řadu sonar a magnetometry. Sonar ukáže tvar objektu a jeho okolí, magnetometr může odhalit kovové části ukryté pod sedimentem. Pokud výsledky potvrdí podezření na vrak, potápěči odstraní část sedimentu pomocí vodního čerpadla.
Současně prohledají lagunu a pobřeží, kde se mohly menší části letadla během desetiletí přesouvat. Výprava ale vrak zatím odvážet nebude. Pokud skutečně najde konstrukci odpovídající Lockheedu Electra 10E, další průzkum by vyžadoval novou expedici a souhlas vlády Kiribati.
Pátrání pokračuje i v archivech
Zatímco tým míří na Nikumaroro, badatelé procházejí dokumenty staré téměř devadesát let. Americký National Archives začal v listopadu 2025 zveřejňovat nové materiály k Earhartové. První várka měla 4624 stran, další 3715 a v prosinci přibylo 1810 stran. Další dokumenty následovaly v lednu 2026.
Mezi nimi jsou zprávy amerického námořnictva a pobřežní stráže, dokumenty k lodi Itasca i materiály související s posledním letem. Ani archivní dokumenty ale zatím nepřinesly důkaz, který by vysvětlil, co se s Earhartovou a Noonanem stalo.
Výprava má k ostrovu dorazit v polovině října. Na místě stráví několik dní, poté se vrátí do Tarawy. Pokud pod sedimentem skutečně leží trosky Electry, bude to první přímý důkaz, že Earhartová a Noonan dorazili na Nikumaroro. Pokud tým najde něco jiného, jedna z nejvýraznějších stop v pátrání po zmizelém letadle se uzavře.
Zdroj: nationalgeographic.com, klcc.org, archaeologychannel.org, archives.gov, purdue.edu
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