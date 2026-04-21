Poklidný život v nudistickém ráji na Galapágách narušil ve třicátých letech minulého století příchod falešné baronky. Nejen, že rozvrátila místní komunitu, ale navíc za záhadných okolností zmizela. Ani nález jejích ostatků přitom nepřinesl uspokojivé vysvětlení, co se doopravdy stalo. Po více než osmdesáti letech tak zůstává více spekulací než faktů.
Pirátský ostrov Floreana se stal rájem nudistů
Souostroví Galapágy ukrývá ostrov zvaný Floreana. Po staletí se tam uchylovali nejen velrybáři, ale také piráti. Ve třicátých letech minulého století tam ale přišli osadníci jiného ražení. Jedním z prvních byl německý lékař Friedrich Ritter spolu s partnerkou Dore Strauchovou.
Jejich cíl byl přitom jediný, chtěli mít soukromí a užívat si samotu stranou společnosti. Žili prostý život bez výdobytků civilizace, většinu času chodili nazí a vytvořili si svůj vlastní tropický ráj. V Evropě se o jejich nekonvenční životní styl začala řada lidí zajímat a brzy se k nim chtěli připojit další nadšenci.
Klid narušil příchod falešné baronky
Nastěhovat se na Floreanu nebylo jen tak. Každý zájemce musel nejdřív od ekvádorské vlády dostat povolení a kritéria byla přísná. Několika lidem se to ale nakonec skutečně podařilo. Mezi ně patřila například rodina Whittmerových, kteří se s dosavadními obyvateli ostrova spřátelili. Navzájem si ale nijak nenarušovali soukromí.
Jejich poklidné soužití ale v roce 1932 vzalo za své. Na ostrov přijela údajná rakouská baronka Eloise Wehrborn de Wagner-Bosquet v doprovodu svých dvou milenců, Rudolfa Lorenza a Roberta Phillipsona. V tom okamžiku se poměry na Floreaně navždy změnily.
Eloise měla skandální minulost
O tom, kým Eloise doopravdy byla, se toho dodnes příliš neví. Vědec Waldo L. Schmitt tvrdí, že za první světové války měla pracovat jako sekretářka, o zaměstnání ale přišla. Poté si na živobytí začala vydělávat v kabaretu, kde se seznámila s jistým obchodníkem Bosquetem. Za toho se dokonce provdala, ke své smůle ale příliš nepadla do oka jeho matce.
Tchýně dělala všechno pro to, aby se nenáviděné snachy zbavila. Dokonce se rozhodla, že jí najde jiného nápadníka, a aby vzbudila zájem vhodných mužů, představovala ji jako baronku. I když není jisté, jakou roli v tom sehrálo její snažení, Eloise a Bosquet se nakonec doopravdy rozvedli. Následně se Eloise rozhodla začít nový život právě na Floreaně, kam se uchýlila s Lorenzem a Phillipsonem. S oběma přitom udržovala milenecký vztah.
Z ostrova si chtěla udělat byznys
Po příchodu na Floreanu si Eloise uvědomila, že ostrov skýtá velký potenciál. Kolem jezdili na lodích movití lidé, kteří místní nudisty zvědavě pozorovali. Proto se rozhodla, že na místě vybuduje hotel, který chtěla pojmenovat Hacienda Paradiso. V tomto okamžiku si svérázné ženy začali všímat novináři, kteří ji dokonce překřtili na „císařovnu z Floreany“.
Muži z divoké Eloise šíleli
Na ostrov brzy začali proudit turisté. Hlavním lákadlem pro ně ale nebyla panenská příroda, nýbrž právě Eloise. Ta se po plážích procházela polonahá a s pistolí za pasem. Všechny návštěvníky vždy srdečně uvítala, a tak se sem sjížděli především muži, kteří chtěli tajemnou krásku vidět na vlastní oči.
Amerického obchodníka George Allana Hancocka fascinovala natolik, že dokonce natočil krátký film Císařovna z Floreany, ve kterém Eloise dostala hlavní roli.
Slávu si císařovna neužívala dlouho
Zprvu se vše zdálo idylické, zanedlouho se ale poměry na Floreaně změnily. Jednotlivé skupiny osadníků se začaly hádat o vodu a území, potíže se navíc objevily také v milostném trojúhelníku „císařovny“ a jejích milenců. K Lorenzovi se měla Eloise začít chovat hrubě, a tak se před ní stále častěji ukrýval u Whittmerových. To nejpodivnější ale mělo teprve přijít.
Záhadné zmizení změnilo atmosféru
V březnu roku 1934 Eloise a její milenec Phillipson náhle bez vysvětlení zmizeli. Jako poslední je viděla sousedka Margaret Whittmerová, která později tvrdila, že je viděla plout směrem na Tahiti. Oproti tomu Dore Strauchová se dušovala, že žádnou loď neviděla, v noci ale prý slyšela křik.
Později osadníci zjistili, že nezmizela jen zmíněná dvojice, ale také zbývající člen nevšedního milostného trojlístku. Co se mohlo stát, nikdo z přítomných netušil.
Pochmurný nález příběh ukončil
O nějakou dobu později zcela náhodní příchozí našli na nedalekém ostrově Marchena tři lidská těla. Jedno z nich patřilo Eloise, druhé Lorenzovi. Poslední pak kapitánu Nyggerudovi, který je podle všeho na místo přivezl. Phillipson ale na místě nebyl. Jak se ukázalo, trosečníci na ostrově vztyčili nouzový signální prapor, nikdo si ho ale nevšiml, a tak všichni postupně zahynuli, nejspíš hladem a žízní.
Konec ráje na Floreaně
Po děsivém nálezu došlo přímo na Floreaně k další tragédii. Doktor Ritter zemřel poté, co se otrávil jídlem. Podezření padlo na jeho partnerku a spekulovalo se, že ho otrávila ona, nikdy se to ale nepodařilo prokázat. Není ale vůbec divu, že se Dore Strauchová nakonec rozhodla vrátit se zpět do Německa. Na ostrově tak zůstali jen Whittmerovi, kteří si tam nakonec otevřeli hotel namísto Eloise.
Co se s Eloise doopravdy stalo, je dodnes záhada
Ani po více než osmdesáti letech od smrti „císařovny z Floreany“ není úplně jasné, za jakých okolností k ní vlastně došlo. Jednou z možností bylo, že se rozhodla s Phillipsonem začít nový život na Tahiti. Mohl je pronásledovat zhrzený Lorenz, který by se snad na místě s Phillipsonem popral? Kam ale dotyčný milenec Eloise zmizel, není jasné. Další ze spekulací pracuje s myšlenkou, že Eloise byla ve skutečnosti japonská špionka a celý její přesun na Galapágy byl jen zástěrka. Pravdu už se ale s odstupem mnoha desetiletí nikdo nejspíš nedozví.
Zdroje: Siarchives.si.edu, Lithub.com, Denik.cz
