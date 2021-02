Samoživitelku zatkli, nechala děti o samotě. Lidé jí teď posílají peníze na bydlení

Američanka Shaina Bellová skončila ve vazbě, poté co své děti nechala o samotě v motelu a šla do práce. Lidem však bylo mladé matky samoživitelky líto, a tak jí prostřednictvím crowdfundingové kampaně začali přispívat na to, aby si s dětmi mohla dovolit stabilní bydlení. Zatím se vybralo 120 tisíc dolarů (zhruba dva a půl milionu korun).

Shaina Bellová z amerického státu Ohio se ve svých 24 letech sama stará o tři děti. Bylo 11. února, když dvě z nich nechala samotné v motelu, kde kvůli finanční nouzi neúplná rodina přespávala, a odešla na pracovní směnu do restaurace s rychlým občerstvením. Policie však ženu v místě jejího zaměstnání zadržela a převezla do vazební cely. Tam byla obviněna z toho, že své děti dostala do ohrožení, a hrozil jí trest až šest měsíců za mřížemi, nebo pokuta ve výši tisíce dolarů (zhruba 20 tisíc korun). Informoval o tom web Unilad. Přestože policisté Bellovou nakonec hned druhý den propustili, o jejím zadržení se dověděli rodinní přátelé a známí, kteří její příběh rozšířili dál. V době, kdy jsou školy ve Spojených státech kvůli pandemii koronaviru zavřené a najmout si někoho na hlídání je pro mnoho rodičů finančně nedostupné, se brzy našli lidé, kteří k Bellové cítili sympatie a chtěli jí podat pomocnou ruku. Když se o tom dověděla její matka Danielle Hoseyová, založila spolu s vnoučaty crowdfundingovou kampaň s cílem vybrat peníze na stabilní a bezpečné bydlení pro celou rodinu. Štědří dárci jejím prostřednictvím Bellové přispěli už 120 tisíc dolarů (zhruba dva a půl milionu korun) a částka rychle roste. "Moc dobře vím, jakým strádáním si matky samoživitelky často prochází, aby svou rodinu zabezpečily. Ať vám bůh žehná," napsala na webu GoFundMe jedna z žen, které mladé matce přispěly. "Jsem otec samoživitel a starám se o desetiletou dcerku. Její matka mi nijak nepomáhá, takže musím hodně pracovat a řeším úplně stejné problémy jako vy," reagoval jiný z diskutujících. Hoseyová dodala, že její dcera své děti miluje, tvrdě pracuje, aby jim mohla dopřát všechno, co potřebují, a vždycky se snaží najít někoho, kdo by děti během jejích pracovních směn přišel zkontrolovat. "Jsme vděční za to, jak vřele lidé reagují na náš příběh, za jejich finanční podporu i vlídná slova plná pochopení," uvedla.