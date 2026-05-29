Dlouho očekávaná sezona českých jahod je konečně tady! Už tento týden se otvírají první samosběry a Češi balí tašky a chystají se na víkendové žně. Kdo by si nechtěl nasbírat jahody za zlomek ceny oproti těm z obchodu, za to s (minimálně) dvojnásobnou porcí vůně a chuti?
I samosběry mají svá pravidla – a nejde jen o podmínky, které si stanoví na jahodovém poli. Abyste se domů vrátili s košíkem sladkých plodů, je třeba se trochu připravit už den dopředu a vědět, jak na to. Jinak vás nejspíš čekají bolavá záda, spálený krk a jahodová kaše na dně nevhodné nádoby. Na co tedy myslet ještě předtím, než poprvé kleknete do řádku?
1. Ověřte si, že bude otevřeno
Klidně ještě ráno před odjezdem si na stránkách nebo sociálních sítích pěstitele ověřte, jestli se samosběr opravdu koná. Sklizeň ovlivňuje počasí i to, kolik jahod stihlo dozrát od předchozího sklízecího dne. Mnohá pole i proto mají otevřeno jen jeden či dva dny v týdnu.
2. Ráno moudřejší poledne, všední den víkendu
Jestli chcete pohodový sběr a ne výlet na Václavák, obětujte den dovolené a vyrazte ve všední den - to na polích bývá méně sběračů. Snažte se tam být klidně ještě před oficiálním otevřením. Některé farmy mají i rezervační systémy.
Situace se různí podle lokality, ale autorka článku má zkušenost i s tím, že při příjezdu půl hodiny po otvíračce už ji na pole nepustili, protože kapacita byla naplněna těmi, kdo si přivstali. To už je extrémní situace, ale ranní ptáčata rozhodně trhají z neprobraných keříků a to se vyplatí.
3. Opalovák a dlouhý rukáv s sebou
Na koupaliště v plavkách, na pole s širákem, opalovacím krémem a klidně i dlouhým rukávem. Nejen cyklisté vědí, jak moc bolí spálený krk a paže. Přibalte lahev vody (nejen na pití, ale i na opláchnutí rukou) a pěnové klekátko nebo začištěný kus polystyrenu. Sandály nechte v botníku, ideální jsou třeba plátěné tenisky, kterým nebude vadit prach, bláto, sláma a skvrny od jahod.
4. Nepodceňte výběr nádoby
Správná nádoba na jahody je především mělká a dobře přenosná. Příliš vysoká vrstva vlastní vahou spodní kousky rozmačká na kaši. Skvělé jsou klasické dýhové košíky, případně nízké papírové či plastové přepravky. Na stránkách pěstitele se obvykle dozvíte, jestli u něj jde nádoby zakoupit (cena se obvykle pohybuje kolem 20–30 korun). Nádoby si při příchodu nezapomeňte nechat zvážit, aby vám jejich hmotnost na konci odečetli z celkové ceny.
5. Kartou, nebo hotově?
Opět platí štěstí přeje připraveným. Na stránkách prodejce si zjistěte, zda přijímá platby kartou, nebo jen v hotovosti. Pro všechny případy technických potíží je uprostřed polí bankovka v peněžence jistota.
Tipy pro efektivní sběr na poli
Sbaleno a připraveno už máte vše, teď ještě pár drobností, které vám zpříjemní pobyt na poli a pomohou dovézt domů úrodu v co nejlepším stavu. Zeptali jsme Dáši Hančové z jahodové farmy Vraňany a tady jsou její tipy.
Čerstvé jahody vydrží jen zhruba 48 hodin. Rozložením jedné vedle druhé v lednici trvanlivost prodloužíte, ale o aroma stejně přijdete.
Předem promyslete, kolik jahod si chcete odvézt – a pamatujte u toho na krátkou trvanlivost. Zpracovat jahody potřebují ještě v den sběru nebo den poté.
Nejčastější chyba je trhání plodů bez stopek. Někdo chce ušetřit na výsledné váze, někdo to dělá z neznalosti, jahoda bez stopky je ale vždy určená k okamžité spotřebě a do druhého dne nevydrží. Zralou jahodu uštípněte nehtem 1–2 cm nad plodem a opatrně uložte k ostatním.
Z pole ideálně rovnou domů a jahody uložte do chladu. Neomývejte je dřív než těsně před konzumací nebo zpracováním. A mytí pod tekoucí vodou jahody zbaví aromatických látek, lepší je vložit jich pár do mísy s vodou, jemně jí zakroužit a jahody zase vyjmout.
Kam tento víkend na jahody?
Pro stručnost uvádíme jen některé farmy, kam jde vyrazit už o posledním květnovém víkendu. Cena jahod se v průběhu sezony může měnit. Většina farem hlásí začátek sklizně kolem víkendu 5. a 6. června, protože nejranější keříky leckde pomrzly, sledujte stránky vašich pěstitelů.
Farma Bříství (Nymbursko): Zahájeno tento týden, termíny na webu. 99 Kč/kg
Albaflor Sedlčánky (Čelákovice): Od 29. května. 89 Kč/kg
Farma Hanč Vraňany: Zahájeno tento týden, termíny na webu. Pole 99 Kč/kg, foliovník 150 Kč/kg.
Zelenina Kratochvílovi Kupařovice (Brno-Venkov): Zahájeno tento týden, termíny na webu. 90 Kč/kg
Jahodárna Hustěnovice (okres Uherské Hradiště): Zahájeno bude 1. června. 90 Kč/kg
Zdroj: autorský text, jahodovyweb.cz
ŽIVĚ USA znovu zaútočily na Írán, Teherán v odvetě udeřil na americkou vojenskou základnu
Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbásu udeřily na americkou leteckou základnu. Vzdušné útoky hlásil Kuvajt.
Zásah ruského dronu v členské zemi NATO. Dva lidé utrpěli zranění, Rumunsko reaguje
Ruský dron zasáhl v noci na pátek dům v rumunském městě Galati u hranic s Ukrajinou. Dům utrpěl značné škody, dva lidé byli lehce raněni, uvedla agentura Reuters s odvoláním na místní rozhlasovou stanici. Rumunské ministerstvo uvedlo, že dron pronikl do rumunského vzdušného prostoru a zřítil se na střechu domu v Galati, čímž způsobil požár. „Odsuzujeme ruskou bezohlednost,“ reagovalo NATO.
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu
Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.
Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě
Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala v noci na pátek při testu na startovací rampě. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo.
Nenechte si ujít: Stranger Things pro starší ročníky či koncert s atmosférou Káhiry
Variace na seriálové Stranger Things, tentokrát ovšem nikoli pro teenagery, nápaditý filmový thriller o pokřivených podobách lásky s názvem Posedlost, koncert kapely přinášející atmosféru káhirského tržiště s příměsí rocku, opera francouzského skladatele Francise Poulenca Dialogy karmelitek ve Státní opeře v Praze nebo výstava až fotorealistických krajinomaleb Jirky Housky.