Sama doma. Ženy jsou bez partnera spokojenější, ukázal výzkum

V Česku žije přibližně 18 procent lidí bez partnerského vztahu. Zatímco ženy častěji zůstávají single dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, u mužů bývá příčinou spíše to, že nemohou najít partnerku. Ukazují to výsledky výzkumu Současná česká rodina, na kterém spolupracují Masarykova univerzita a Univerzita Karlova.
Lidé, kteří vztah hledají, často zkoušejí štěstí na internetu. Více než polovina nezadaných využívá online seznamky, informovala Masarykova univerzita.
Do druhé vlny výzkumu se loni zapojilo více než 3700 respondentů a respondentek ve věku od 21 do 74 let. Výzkumníci mimo jiné zjišťovali, kolik jich žije bez partnera, zda jsou spokojeni, proč jsou single a zda vztah aktivně hledají. Nezadaných mužů je 16 procent, žen 21 procent. Celkově je nejvyšší podíl nezadaných mezi dvacátníky, kde partnera či partnerku nemá 38 procent mužů a 25 procent žen.
Single proti své vůli
Zhruba dvě třetiny nezadaných uvádějí, že se vztahům sice nebrání, ale aktivně je nevyhledávají. Sedm procent mužů a 18 procent žen říká, že jsou single z přesvědčení. Výrazně více mužů však odpovědělo, že jsou single proti své vůli. Například mezi dvacátníky jich bylo 21 procent a mezi třicátníky 24 procent, zatímco u stejně starých žen pět procent a 13 procent.
„Velká skupina mladých mužů o nějaký vztah stojí, ale nenachází jej, což má významný dopad na jejich životní spokojenost,“ řekl vedoucí vedoucí projektu Současná česká rodina na Masarykově univerzitě Martin Kreidl. Ženy zároveň častěji uvádějí, že jsou bez vztahu spokojené.
Nejčastějším důvodem, proč lidé partnera nemají, je podle respondentů to, že zatím nepotkali „toho pravého“ nebo „tu pravou“. Poměrně časté jsou také obavy z citového zranění, touha dělat věci po svém a špatná zkušenost z předchozích vztahů.
Tradiční způsoby nevymizely
S věkem se zvyšuje rozdíl mezi muži a ženami v tom, jak aktivně vztah hledají. Ještě v nejmladší kategorii jsou podíly podobné, ale od třicítky se rozdíl výrazně prohlubuje a ženy o vztah usilují výrazně méně aktivně. „Zdá se, že se single ženy po čtyřicítce se svým 'singlovstvím' smířily,“ uvedl Kreidl.
Více než polovina nezadaných, která si protějšek hledá, využívá k seznamování internet. Online seznamky používá 52 procent nezadaných, sociální sítě 49 procent a mobilní seznamovací aplikace 37 procent. Tradiční způsoby seznamování však nevymizely. Nezadaní se stále seznamují i prostřednictvím přátel, ve škole a v práci, na dovolené a pracovní cestě, na večírcích a společenských akcích.
Video: Nevěra není vada charakteru, nejsme stavěni na jeden vztah na život, říká psychoterapeutka
Divoká střelba u izraelského konzulátu v Istanbulu. Na místě jsou údajně mrtví
Média informují o střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu, na místě jsou údajně mrtví a zranění.
Ležely na polici v kanceláři. V Japonsku se našly neznámé fotky z koncertů Beatles
Tokijský koncertní sál Nippon Budokan, kde se v roce 1966 uskutečnilo jediných pět vystoupení slavné britské skupiny Beatles v Japonsku, zveřejnil po téměř 60 letech zapomenuté fotografie z této události. Informovala o tom agentura AFP.
Komentář: Předčasné tance na aliančním hrobě
Když byl německý kancléř Konrád Adenauer, přesvědčený demokrat a jeden ze zakladatelů evropské integrace, předmětem kritiky za pomalý postup denacifikace v německé státní správě, bránil se slovy: „Dřív než vylijete ze dřezu špinavou vodu, měli byste si být jistí, že máte místo ní nějakou čistou.“
Tajemství zapečetěné rakve. Jak zemřela poslední hraběnka z Valče v divokém roce 1945
Bylo pochmurné listopadové ráno roku 1945, když se hraběnka Wilhelmina ve spěchu rozloučila se svými dcerami a nasedla do připraveného automobilu. Ze zámku Valeč měla namířeno do Vídně za manželem. Místo toho ale její život skončil při tragické dopravní nehodě. Alespoň tolik vypráví oficiální verze příběhu. Podle současného valečského kastelána Miloše Bělohlávka to ale mohlo být i jinak.
Společnost miliardáře Ackmana chce koupit Universal Music. Nabízí 1, 3 bilionu korun
Společnost Pershing Square Capital Management amerického miliardáře Billa Ackmana chce koupit firmu Universal Music Group (UMG), která je největší nahrávací společností na světě. Pershing to oznámil v úterní tiskové zprávě. Transakce by firmu ocenila na více než 55 miliard eur (1,3 bilionu Kč), uvedla agentura Reuters.