V obchodech už nejsou, v mrazáku je ale můžete mít ještě teď. Inspektoři našli salmonelu ve dvou šaržích kuřecího masa ze zahraničí, které se prodávalo v Lidlu. Jak poznáte, jestli se vás to týká?
Bakterii Salmonella Infantis, která způsobuje salmonelózu, odhalil laboratorní rozbor ve dvou šaržích kuřecího masa. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) je odebrali v prodejně Lidl ve Výstupní ulici v Ústí nad Labem na Severní Terase. Jde o tyto šarže:
Kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska, šarže 0092110015, datum použitelnosti 8. 8. 2026, veterinární ovál RO 100 EC
Chlazený kuřecí stehenní plátek z Maďarska, šarže L226212680, datum použitelnosti 9. 8. 2026, veterinární ovál HU 112 EC
Obě šarže už mají prošlé datum použitelnosti, a v obchodech je proto nenajdete. Pokud jste si ale maso v létě koupili a zamrazili, inspekce důrazně doporučuje ho nejíst. Mráz salmonely prakticky nezničí. Po rozmrazení se můžou dál množit.
SZPI případ nahlásila do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF, aby ho mohly prošetřit úřady v Rumunsku a Maďarsku. S obchodním řetězcem inspekce zahájí řízení o pokutě.
Salmonelóza se obvykle projevuje průjmem, horečkou, křečemi v břiše a zvracením, nejčastěji šest hodin až tři dny po jídle. Nejvíc ohrožuje malé děti, seniory a lidi s oslabenou imunitou.
Bakterie se do kuchyně dostává hlavně se syrovou drůbeží. Zahubí ji až důkladná tepelná úprava, při které se maso propeče i uvnitř. Stejně důležité je nepoužívat stejné prkénko a nůž na syrové maso i na zeleninu.
Zdroj: SZPI
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