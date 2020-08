Salcburk má něco pro každého!

Barbora Vojtová

Tvrdí se, že je jevištěm světa. Místem, kde se zastavil čas, avšak bez přestání tepe svým tajemným srdcem. Vydejte se ztratit v malebných uličkách, kterými procházel Wolfgang Amadeus Mozart.

Můžete se do něj vracet celý život a vždy v něm objevíte něco, co jste ještě neviděli nebo nezažili. Salcburk má díky své pestré historii specifickou atmosféru, kterou nikde jinde nenajdete. Už při příjezdu do metropole přitáhne vaši pozornost panensky bílá pevnost Hohensalzburg na vršku Mnišské hory. Máte téměř pocit, jako by byla vytesaná ze soli, podle které se město v překladu do češtiny jmenuje - Solný hrad. Ve skutečnosti jde o největší zachovalý hradní komplex ve střední Evropě. Dominanta se s pokorou tyčí nad pitoreskní metropolí s barokními štíty Starého Města a shlíží na magickou řeku Salzach, nad jejíž barvou budete pravděpodobně také žasnout. Křišťálově průhledná divoká řeka se zelenými odlesky jen potvrzuje výjimečnost všeho, co vás v hlavním městě rakouské spolkové země Salcbursko čeká.

Současné cestovatelské trendy se přiklání spíše ke spontánnímu poznávání atmosféry míst než k horlivému sbírání co největšího počtu razítek z navštívených lokací. V Salcburku si můžete vybrat, jakou cestou se vydáte nebo do jaké míry tyto přístupy propojíte. Výhodou je, že toto relativně malé město, avšak světového formátu, nabízí v jakoukoliv roční dobu a hodinu skutečně něco pro každého. Snoubí v sobě totiž přírodu s architekturou, uměním a kulturou, tradicí a modernou. Nejenže je Salcburk díky svému historickému potenciálu zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ale především je synonymem hudby. V malé uličce Getreidegasse se v domě číslo 9 narodil hudební génius Wolfgang Amadeus Mozart, který ve městě složil svých 350 děl. Část svého života zde prožila i slavná česká herečka Lída Baarová.

Nechte se pohltit atmosférou kouzelné metropole, kupte si ikonické čokoládovo-nugátovo-marcipánové Mozartovy koule - Mozartkugeln - a vydejte se ztratit mezi charismatické domy, kostely a zahrady. Třeba dojdete až do té Mirabellské, která lemuje stejnojmenný zámek. Pravděpodobně narazíte i na obchůdky s tradičními výrobky, ale i se současnou nejen butikovou módou. Připravte se na to, že Salcburk je jako neodolatelná perla, které se chcete dotknout a která vás svou krásou nenápadně uhrane. Nechte se! A nezapomeňte se zastavit na specialitu místních restaurací - na proslulé salcburské noky, které se na tamní kulinární scéně objevují již počátkem 18. století. Milovníci piva by si neměli nechat ujít ani návštěvu některého z pivovarů, které dnes propojují moderní technologie s tradičním pivovarnickým uměním. Jejich kvalitu potvrzuje i nejstarší pivovar v Salcburku a současně největší soukromý pivovar v Rakousku - Stiegl.

Letos navíc slaví Salcburk 100 let od založení Salcburského festivalu - nejzásadnějšího operního, hudebního a činoherního festivalu na světě. Při této příležitosti město připravilo po celý rok nepřeberné množství akcí rozmanitého charakteru. Můžete se tak do Salcburku ještě o něco víc těšit.

Více info na: www.salzburg.info/cs