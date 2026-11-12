Chlebíčky, pomazánky nebo saláty na váhu. Na české lahůdky nedají mnozí dopustit, zvlášť když potřebují rychlou večeři nebo svačinu. Jenže právě v jednom z oblíbených salátů, který nese jméno známého pohádkového loupežníka, objevili inspektoři nebezpečnou bakterii. Ta se dokáže množit i v chladu lednice a některým lidem může způsobit vážné zdravotní komplikace. Kde závadný výrobek prodávali?
Salát Rumcajs od firmy Lahůdky Osada obsahoval bakterii Listeria monocytogenes, která způsobuje listeriózu. Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ho odebrali 1. 9. 2026 v prodejně Lahůdky Osada v ulici Budovatelů v Jirkově. Salát vyrobila firma ve své provozovně v Chomutově a prodávala ho v kilové plastové vaničce s datem použitelnosti 6. 9. 2026. Inspekce ho zařadila mezi nebezpečné potraviny.
Listerie představují riziko mimo jiné tím, že se dokážou množit i při teplotách běžných v chladničce. Spolehlivě je ničí důkladná tepelná úprava, kterou však hotové lahůdkové saláty před konzumací zpravidla neprocházejí.
Onemocnění zvané listerióza představuje největší nebezpečí pro těhotné ženy, seniory a osoby s oslabenou imunitou. Datum použitelnosti závadného salátu již uplynulo, případ však upozorňuje na důležitost správného skladování hotových pokrmů. Spotřebitelé by měli dodržovat uvedenou dobu použitelnosti, uchovávat výrobky při doporučené teplotě a po otevření je co nejdříve zkonzumovat.
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Zdroj: Potraviny na pranýři
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