S mBank budete mít v kapse celou banku

Epidemie covidu-19 spoustu z nás naučila nakupovat on-line, platit bezkontaktně mobilem či hodinkami a bankovní záležitosti řešit jednoduše pomocí mobilního bankovnictví. To vše a ještě víc umožňuje mBank, jejíž mobilní aplikace se těší rostoucímu zájmu. Obzvlášť oblíbenou funkcí je odkrytí údajů karty přímo v aplikaci, takže při placení on-line není třeba vstávat a jít kartu hledat.

mBank je jediná banka na českém trhu, která má mobilitu přímo v názvu, a proto se nelze divit, že klientům nabízí pokročilé mobilní bankovnictví. "Naše mobilní aplikace je u klientů velmi oblíbená, protože je jednoduchá, velmi přehledná a má spoustu užitečných funkcí. Jako jediná například umožňuje zobrazit si - samozřejmě po zadání PINu k mobilní aplikaci - údaje o kartě, což při nákupech na internetu ušetří mnoho času. Lidé tak už nemusejí vstávat od počítače, aby si pro kartu došli," říká Tomáš Reytt, ředitel prodeje a distribuce mBank.

Vedle on-line plateb, které poslední dobou zažívají velký rozmach, je ale s mBank velmi rychlé a pohodlné i placení u pokladen. Banka totiž klientům umožňuje nahrát si kartu jednoduše do mobilu či chytrých hodinek a následně jimi hned začít platit. Místo zdlouhavého dolování peněženky z kabelky či batohu tak zaplatíte jednoduše přiložením chytrého zařízení k terminálu. Navíc jde o maximálně bezpečný způsob platby, jelikož se při něm nepřenáší číslo karty. Nemusí se ani vyťukávat PIN, a to ani při částce nad 500 Kč, platba se totiž potvrdí otiskem palce, skenem obličeje nebo odemknutím obrazovky na chytrém zařízení.

Nyní je jasné, že placení s mBank je jedna radost. Na co bychom ale neměli zapomínat? "Už jako malé nás učili, abychom si vedli přehled o financích, ale ne každý to dělá. Mobilní aplikace mBank naštěstí nabízí funkci Moje výdaje, ve které lze vidět, kolik majitel účtu v daném měsíci utratil a zda se částka liší od obvyklého měsíčního rozpočtu. Pokud se klient dostane do červených čísel, je na tuto skutečnost upozorněn," vysvětluje Tomáš Reytt.

Mobilní aplikace mBank Věděli jste, že v mobilní aplikaci mBank vyřídíte téměř vše? Můžete si v ní například změnit PIN a limity pro platby, případně si kartu dočasně zablokovat a bez návštěvy banky se obejdete i v případě zájmu o sjednání půjčky.

Pro ještě lepší přehled si lze nastavit i bezplatná upozornění o pohybech na účtu, takže vám pak notifikace oznámí všechny provedené (a případně i neprovedené) transakce. A aby toho nebylo málo, s mobilní aplikací mBank odpadá nutnost návštěv banky, protože téměř vše lze vyřídit on-line z pohodlí domova - od změny PINu, limitu karty či jejího zablokování až po sjednání půjčky.

"Stejně snadné je i samotné založení účtu - stačí si stáhnout naši aplikaci a ta už zájemce o mKonto provede nezbytnými kroky. Nejenže to ušetří spoustu času, ale klienti se tak vyhnou i neoblíbenému papírování, což navíc prospěje také přírodě," doplňuje Tomáš Reytt.

Více informací na www.mbank.cz