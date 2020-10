Co je nebezpečnější? Koronavirus, nebo demokraté? To je jedna ze zásadních Boratových otázek, kterou pokládá na své další cestě do Ameriky, na níž ho tentokrát doprovází dcera. Sledujete právě zveřejněný trailer satirické komedie Borat 2. Film anglického komika a herce Sachy Barona Cohena uvede Amazon Prime 23. října.

2:54 S koronavirem bojuje Borat pomocí hrnců a pánví. Sledujte právě zveřejněný trailer | Video: Prime video