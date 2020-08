S hypotékou nevyčkávejte, vlastní bydlení si lze nyní pořídit za minimální úrok

Počet nově poskytnutých hypotečních úvěrů v posledních měsících v důsledku koronavirové krize klesá, jejich ceny se přitom nyní dostávají na historická minima. Právě proto je teď vhodná doba na to vzít si hypotéku a konečně si splnit sen o vlastním bydlení.

Bydlení je jedna ze základních potřeb lidstva, zároveň se však jedná o časté téma rezonující ve společnosti, jelikož jeho dostupnost u nás značně pokulhává. Bydlet ve vlastním se v dnešní době často považuje za nedosažitelný luxus, se správně zvolenou hypotékou však pořízení vlastního bytu nebo domu není až tak nerealistické.

"Spousta lidí již o hypotéce přemýšlela, s příchodem koronavirové epidemie se ale rozhodla počkat. Přitom právě nyní klesly úrokové sazby na tak nízkou úroveň, jakou ani nepamatujeme. My například nabízíme rekordně nízký úrok už od 1,64 %," říká Martin Podolák, ředitel divize úvěrových produktů mBank pro Českou republiku a Slovensko.

Vzít si hypotéku je samozřejmě velký krok, kterému by mělo předcházet důkladné promýšlení. Je na místě propočítat si všechny náklady a zvážit, zdali je chceme investovat do vlastního bydlení. Na druhou stranu je koupě nemovitosti vždy dobrá investice a dá se očekávat její návratnost. "Občas můžeme být svědky drobných výkyvů v cenách nemovitostí, z dlouhodobého hlediska se ale jejich ceny drží stále vysoko a jejich další růst je velmi pravděpodobný. Současná koronakrize by se v cenách nemovitostí neměla odrazit," uvádí Podolák.

Je-li vlastní bydlení vaším dlouhodobým přáním, požádejte o vyřízení hypotéky u mBank. Kromě velmi nízkého úroku banka nabízí také poskytnutí hypotéky zcela zdarma. Bez poplatku je i on-line ocenění nemovitosti pro úvěry s pětiletou fixací a výší úvěru do 80 % hodnoty nemovitosti. S hypotékou od mBank navíc budete mít možnost bezplatných mimořádných splátek, a to až do výše 25 % jistiny úvěru.

