První divadlo pro batolata, v Praze se otevírá unikátní Prostor KUK

Rodiče batolat a malých dětí to znají – hledání místa, kde by se děti nejen zabavily, ale také něco prožily, není jednoduché. Pokud už máte za sebou všechna hřiště v okolí, knihovny i kavárny s dětským koutkem, máme pro vás dobrou zprávu. V Praze právě otevřel Prostor KUK – místo, které je dělané doslova na míru dětem od 10 měsíců do tří let.

Prostor KUK vznikl přestavbou bývalého Kina Kačerov a otevřel se veřejnosti 15. května 2025. Za projektem stojí Studio Damúza, které má s dětským publikem bohaté zkušenosti - mimo jiné pořádá i velmi oblíbený putovní festival KUK. Nový prostor nabízí pravidelný kulturní program, jehož jádrem jsou divadelní představení určená právě batolatům. Zní to možná nezvykle, ale věřte, že to má smysl. Představení tvoří profesionálové s ohledem na vědecké poznatky o vývoji dětí v raném věku. Fungují jako kombinace divadla, výtvarné instalace a workshopu - děti se mohou zapojit, vnímat všemi smysly a objevovat v bezpečném, klidném tempu. Originální herna bez plastů a místo pro rodiče Pokud zrovna neběží představení, prostor se promění v hernu - a ne jen tak ledajakou - žádné plastové skluzavky nebo hromady prefabrikovaných hraček. Všechny hrací prvky jsou originálně navržené scénografy a vznikly ručně - vyřezáváním, šitím, tkaním. Vzniklo tak prostředí, které je vizuálně působivé a zároveň zcela přizpůsobené dětským potřebám - jemné barvy, rozmanité textury, dostatek prostoru na zkoumání i pohyb. Součástí herny je třeba obří bludiště, haptický koberec, hravé tabule, "indiánská" vesnička nebo velké rostliny, mezi nimiž se děti mohou ztrácet a znovu nacházet. Herna je určena především dětem od 10 měsíců do 3 let. Prostor KUK myslí nejen na děti, ale i na dospělé. Rodiče si mohou dát kávu nebo čaj, v zázemí nechybí ani možnost ohřát dětem jídlo, přebalovací pult nebo místo pro uložení kočárků. Celý prostor je plně bezbariérový a dobře dostupný. Pokud hledáte nové místo, kde zabavíte své dítě a zároveň vám záleží na interiéru i vzdělávání, tento prostor může být zajímavou variantou, kam vyrazit.