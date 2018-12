Po stopách Rychlých šípů. Kde leží Stínadla a kdo jsou legendární Foglarovi kluci

Dne 17. prosince 1938 vyšel v časopise Mladý hlasatel historicky první díl komiksu Rychlé šípy. Seriál z dílny spisovatele Jaroslava Foglara a kreslíře Jana Fischera se stal netušeným fenoménem. Ovlivnil celé generace dětí, které zakládaly podobné kluby a toužily se vyrovnat obdivované pětici: Mirkovi Dušínovi, Jarkovi Metelkovi, Jindrovi Hojerovi, Červenáčkovi a Rychlonožkovi. Tito hrdinové dodnes žijí v nejrůznějších knižních reedicích, v divadelních hrách, písních i v četných parodiích. A navíc tenhle časopisecký seriál předznamenal směřování českého komiksu na desítky let dopředu.

„‚Ráno v kanceláři jsem vytvořil seriál Černí jezdci řádí...,‘ napsal si do deníku 30. listopadu 1938 Jaroslav Foglar. Podrobný scénář vznikl v redakci nakladatelství a vydavatelství Melantrich jen o několik dní později. A pak zbývalo pouhých třináct dní, aby první díl příštího kultovního komiksu, záhy přejmenovaného na Rychlé šípy, výtvarně pojednal Jan Fischer,“ popisují zrod komiksu 17. prosince 1938 v 7. čísle IV. ročníku časopisu Mladý hlasatel autoři prodejní výstavy velkoformátových plakátů s příběhy Rychlých šípů ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí.

Jaroslav Foglar nastoupil do vedení redakce Mladého hlasatele právě v roce 1938 a jeho úkolem bylo mimo jiné zvýšit náklad časopisu. To se mu povedlo, i díky ohromné popularitě komiksu Rychlé šípy se magazín dostal z desetitisícových na stotisícové náklady. Komiks vznikl i proto, aby čtivě instruoval a motivoval živelně vznikající kluby Mladého hlasatele. Časopis totiž v roce 1937 přišel s výzvou, aby se děti sdružovaly do čtenářských klubů a prožívaly s nimi dobrodružství, toulky přírodou i hraní her. Autoři netušili, že budou vznikat tisíce klubů po celé republice a že redakci zaplaví tisíce zvídavých dopisů.