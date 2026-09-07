Richard Tesařík patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Frontman Yo Yo Bandu měl za sebou půlstoletí koncertování, výrazné hity, muzikálové role i život plný zvratů, rodinných radostí a těžkých ztrát.
Richard Tesařík patřil k nejvýraznějším tvářím české populární hudby. Proslavil se především jako frontman Yo Yo Bandu. V mládí sportoval, později si přivydělával mytím oken, s bratrem vybudoval kapelu, která přinesla do české hudby reggae a ska, a po jeho smrti musel rozhodnout, jestli bude pokračovat dál.
Narodil se 25. prosince 1945 v Ostravě do mimořádné rodiny. Jeho otec Richard Tesařík starší byl válečný hrdina a tankista, který za druhé světové války získal titul Hrdina Sovětského svazu. Richard mladší měl podle představ otce studovat medicínu, nakonec ale zvítězila hudba.
Už jako kluk hrál s bratrem Vladimírem. „Brácha hrál na piano a já na kýble,“ vzpomínal s nadsázkou. Jejich domácí muzicírování bylo prý tak hlučné, že sousedé volali policii.
V sedmdesátých letech bratři spoluzaložili Yo Yo Band. Úspěch ale přišel až po letech. Richard se dlouho hudbou neuživil a pracoval i jako mývač oken. Sám později žertoval, že kdyby kapela neuspěla, nejspíš by u oken zůstal.
Pak přišly hity jako Rybitví, Karviná, Jedem do Afriky nebo Kladno a Yo Yo Band se definitivně zapsal do historie české hudby. Tesařík měl rád dvojsmysly, nadsázku a humor. „Rybitví musíme zahrát vždycky, teprve potom můžeme slézt z pódia,“ smál se ještě letos.
Smrt bratra ho zasáhla nejvíc
Nejhorší okamžik přišel v roce 2003. Jeho mladší bratr Vladimír havaroval na kole ve Stromovce a po několika dnech zemřel. Bylo mu 55 let. Richard později přiznal, že se mu o bratrovi stále zdá. „Jako kdyby nikdy nezemřel. Zpíváme spolu,“ řekl v pořadu Moje místa.
Yo Yo Band ale neskončil. Richard pokračoval dál a některé bratrovy pěvecké party dokonce sám převzal.
Manželku získal polibkem ve tmě
S manželkou Kateřinou se seznámil v hospodě a příběh jejich začátku vždy rád vyprávěl. Když vypadl proud, využil tmy a prostě ji požádal o pusu. „V té tmě jsem se k ní otočil a řekl, ať mi dá pusu,“ vzpomínal.
Společně vychovali dva syny, Štěpána a Viktora, a později měl Tesařík velkou radost z vnoučat. V jednom z posledních letošních rozhovorů žertoval, že je učí „sprostý říkanky, aby měla ve škole čím zaujmout“.
Kuchař, který hostil i Pohlreicha a Punčocháře
Hudba nebyla Tesaříkovou jedinou jeho vášní. Miloval vaření a sám sebe označoval za „kuchařského exhibicionistu“. V jeho kuchyni jedli například Jan Punčochář nebo Ivan Vodochodský a chlubil se i tím, že Zdeňka Pohlreicha naučil jíst pečenáče. „Hlavní je, aby jídlo mělo šmrnc,“ říkával.
Ve vyšším věku si navíc dopřával věci, které by řada lidí odkládala na „až někdy“. K sedmdesátinám například dostal tandemový seskok padákem a skutečně ho absolvoval ze čtyř tisíc metrů.
Před třemi lety málem přišel o život
V roce 2023 se během operace žlučníku dostal do vážných komplikací. Lékaři ho museli resuscitovat a tři dny strávil na ARO. „Tak mě tam resuscitovali, tři dny jsem byl na ARO,“ popsal později.
Na pódium se ale vrátil. Vedle Yo Yo Bandu účinkoval v muzikálech, objevil se i ve filmech Pelíšky nebo Musíme si pomáhat a učil populární zpěv na Mezinárodní konzervatoři Praha.
Kapela v roce 2025 oslavila padesát let existence. Tesařík ještě v posledním roce života koncertoval a mluvil o dalších plánech.
Zemřel 6. září 2026 ve věku 80 let po nemoci. O jeho úmrtí informovala rodina.
Zdroj: Český rozhlas, Seznam Zprávy, iDNES
"Jen idioti nebo zrádci se mohou radovat," glosoval polský premiér triumf AfD
Pouze idioti nebo zrádci se mohou v Polsku těšit z vítězství Alternativy pro Německo (AfD) ve volbách ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, uvedl polský premiér Donald Tusk. Strana, kterou sasko-anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrála hlasování s téměř 44 procenty hlasů.
Temný erotický sen podle Nezvala. Film Valerie a týden divů fascinuje i po 50 letech
Uvedení digitalizované verze filmu Jaromila Jireše Valerie a týden divů na letošním benátském festivalu vrací pozornost k jednomu z výtvarně nejvýraznějších snímků československé kinematografie. Snová alegorie s hororovým nádechem o dospívání mladé dívky dokončená v poslední fázi nové vlny dokázala překonat čas i ideologii.
Nejmladší od Bedáňové. Kolem Noskové v New Yorku obchází predikce, z které mrazí
Zase to dokázala. Linda Nosková v grandslamovém zápase opět zahodila pět mečbolů a přece slaví výhru. Ta navíc znamená, že si zahraje už čtvrtfinále tenisového US Open. Nedělním triumfem nad Martou Kosťukovou ale nahrála jedné pozoruhodné predikci.
"Děsivé." Expremiér Fiala komentuje výsledky německých voleb. To Okamura s Turkem jásají
Nestává se často, aby čeští politici komentovali kriticky výsledky voleb v zahraničí. A už vůbec ne tak moc kriticky a otevřeně jako to udělal v neděli večer český expremiér Petr Fiala v případě německých voleb. Nebyl přitom sám. Nelichotivě se o rozhodnutí voličů v Německu vyjádřil i předseda STAN Vít Rakušan. To šéf SPD Tomio Okamura a poslanec Motoristů Filip Turek reagovali zcela jinak.
Sečteno: AfD vyhrála výrazně volby v Sasku-Anhaltsku, sama ale vládu nesestaví
Strana Alternativa pro Německo (AfD) vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, v novém parlamentu ale nemá většinu. Získala 43,8 procenta hlasů, ukazují úplné výsledky nedělního hlasování. Díky tomu obsadí 39 z 83 křesel.