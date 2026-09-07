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Rybitví zlidovělo, ale cesta k němu byla pořádně klikatá. Syn válečného hrdiny odmítl nalinkovaný život

Richard Tesařík
Richard Tesařík
Richard Tesařík
Richard Tesařík
Richard Tesařík
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20 fotografií
Richard Tesařík byl nejen hlasem Yo Yo Bandu, ale i svéráznou osobností, jejíž život provázely velké hudební úspěchy, rodinné vazby, humor i bolestné ztráty. |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková
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Richard Tesařík patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Frontman Yo Yo Bandu měl za sebou půlstoletí koncertování, výrazné hity, muzikálové role i život plný zvratů, rodinných radostí a těžkých ztrát.

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Richard Tesařík patřil k nejvýraznějším tvářím české populární hudby. Proslavil se především jako frontman Yo Yo Bandu. V mládí sportoval, později si přivydělával mytím oken, s bratrem vybudoval kapelu, která přinesla do české hudby reggae a ska, a po jeho smrti musel rozhodnout, jestli bude pokračovat dál.

Narodil se 25. prosince 1945 v Ostravě do mimořádné rodiny. Jeho otec Richard Tesařík starší byl válečný hrdina a tankista, který za druhé světové války získal titul Hrdina Sovětského svazu. Richard mladší měl podle představ otce studovat medicínu, nakonec ale zvítězila hudba.

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Už jako kluk hrál s bratrem Vladimírem. „Brácha hrál na piano a já na kýble,“ vzpomínal s nadsázkou. Jejich domácí muzicírování bylo prý tak hlučné, že sousedé volali policii.

V sedmdesátých letech bratři spoluzaložili Yo Yo Band. Úspěch ale přišel až po letech. Richard se dlouho hudbou neuživil a pracoval i jako mývač oken. Sám později žertoval, že kdyby kapela neuspěla, nejspíš by u oken zůstal.

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Pak přišly hity jako Rybitví, Karviná, Jedem do Afriky nebo Kladno a Yo Yo Band se definitivně zapsal do historie české hudby. Tesařík měl rád dvojsmysly, nadsázku a humor. „Rybitví musíme zahrát vždycky, teprve potom můžeme slézt z pódia,“ smál se ještě letos.

Smrt bratra ho zasáhla nejvíc

Nejhorší okamžik přišel v roce 2003. Jeho mladší bratr Vladimír havaroval na kole ve Stromovce a po několika dnech zemřel. Bylo mu 55 let. Richard později přiznal, že se mu o bratrovi stále zdá. „Jako kdyby nikdy nezemřel. Zpíváme spolu,“ řekl v pořadu Moje místa.

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Yo Yo Band ale neskončil. Richard pokračoval dál a některé bratrovy pěvecké party dokonce sám převzal.

Manželku získal polibkem ve tmě

S manželkou Kateřinou se seznámil v hospodě a příběh jejich začátku vždy rád vyprávěl. Když vypadl proud, využil tmy a prostě ji požádal o pusu. „V té tmě jsem se k ní otočil a řekl, ať mi dá pusu,“ vzpomínal.

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Richard Tesařík
Manželka Richarda Tesaříka je povoláním epidemioložka. Společně žili v rodinné vile v pražských Modřanech, kterou Kateřina zdědila po svých rodičích. Foto: HerminaPress

Společně vychovali dva syny, Štěpána a Viktora, a později měl Tesařík velkou radost z vnoučat. V jednom z posledních letošních rozhovorů žertoval, že je učí „sprostý říkanky, aby měla ve škole čím zaujmout“.

Kuchař, který hostil i Pohlreicha a Punčocháře

Hudba nebyla Tesaříkovou jedinou jeho vášní. Miloval vaření a sám sebe označoval za „kuchařského exhibicionistu“. V jeho kuchyni jedli například Jan Punčochář nebo Ivan Vodochodský a chlubil se i tím, že Zdeňka Pohlreicha naučil jíst pečenáče. „Hlavní je, aby jídlo mělo šmrnc,“ říkával.

Ve vyšším věku si navíc dopřával věci, které by řada lidí odkládala na „až někdy“. K sedmdesátinám například dostal tandemový seskok padákem a skutečně ho absolvoval ze čtyř tisíc metrů.

Před třemi lety málem přišel o život

V roce 2023 se během operace žlučníku dostal do vážných komplikací. Lékaři ho museli resuscitovat a tři dny strávil na ARO. „Tak mě tam resuscitovali, tři dny jsem byl na ARO,“ popsal později.

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Na pódium se ale vrátil. Vedle Yo Yo Bandu účinkoval v muzikálech, objevil se i ve filmech Pelíšky nebo Musíme si pomáhat a učil populární zpěv na Mezinárodní konzervatoři Praha.

Richard Tesařík
Richard Tesařík
Richard Tesařík
Richard Tesařík
Zobrazit
20 fotografií

Kapela v roce 2025 oslavila padesát let existence. Tesařík ještě v posledním roce života koncertoval a mluvil o dalších plánech.

Zemřel 6. září 2026 ve věku 80 let po nemoci. O jeho úmrtí informovala rodina.

Zdroj: Český rozhlas, Seznam Zprávy, iDNES

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