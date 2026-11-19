Pivovar Bernard oznámil, že jeho nový klip od režiséra Jiřího Mádla odmítly vysílat tři hlavní české televize, a proto ho šíří sám. Ve spotu je retro hospoda, písnička Hany Zagorové a rvačka mezi stoly. Proč to podle odbornice na marketingovou komunikaci Denisy Hejlové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy není nevinná nostalgie a proč se tu podle ní nedá mluvit o svobodě slova?
Režisér Jiří Mádl si vzal za vzor známý obraz Josefa Lady Hospodská rvačka a přenesl ho do současnosti. Během pětačtyřiceti sekund se v lokále odehraje téměř vše – štamgasti házejí šipky, hrají fotbálek, slaví narozeniny, tančí a na stropě se objeví lascivní vzkaz. Hned několikrát pak dojde i na facky a pěsti.
Tři největší české televize podle vyjádření pivovaru Bernard odmítly reklamu zařadit do vysílání kvůli nevhodnému obsahu. Firma proto spot zveřejnila na svém kanálu na YouTube a nasadila ho do placené inzerce online médií. V čem spočívají podle odbornice Denisy Hejlové hlavní slabiny i silné stránky takové kampaně?
Pivovar Bernard ve svém klipu ukazuje hospodskou rvačku, objevuje se v ní i sprostý nápis. Zároveň jde o věci, které člověk z české hospody tak nějak zná. Kde je tedy problém?
Je potřeba vidět kontext. Spotřeba alkoholu klesá, hlavně u mladé generace. Mladí lidé tolik pít nechtějí, a pivo už vůbec ne. Do jiného stavu mysli se dostávají jinak, často přes léky a syntetické drogy. Tím takové jednání rozhodně neobhajuji, ale je to prostě fakt.
Bernard dlouhodobě komunikuje, že se svět zbláznil, a vyzývá: buďte normální. Touto reklamou také říká, že starý dobrý svět není ten digitální. Je to hospoda, kde jsou ještě lidi, kteří se chovají jako lidi, i když se u toho porvou. A mladí by se do toho světa měli vrátit.
Atmosféru podtrhuje píseň Hany Zagorové. Má zrovna ta lákat mladé lidi?
Hudba je v této reklamě strašně důležitá, protože navozuje atmosféru dob dřívějších. Celá ta retro nálada slouží jako vykreslení starých pořádků, ke kterým by se mladí lidé měli vrátit.
Co je na tom tedy špatně?
Nejde jednoznačně říci, že by tato reklama porušovala zákon o regulaci reklamy, to bych případně nechala právníkům. Etický kodex Rady pro reklamu ale říká zhruba to, že reklama nesmí nabádat ke společensky škodlivému ani násilnému chování. Když ukážete, jak se lidé porvou, a podáte to jako ten správný svět, legitimizujete tím násilí.
A nemusí jít jen o hospodskou rvačku. Spousta lidí si to může vyložit tak, že je v pořádku chovat se takhle i doma. Že násilí problémy vyřeší. Opil jsem se, někomu jsem jednu vrazil nebo někoho napadl a je to v pořádku. Alkohol a násilí jdou ruku v ruce a alkohol je tu polehčující okolnost, taková hospodská zábava, ukazuje se to jako normální kolorit. Tak to podle mě být nemá, není to polehčující okolnost.
Domácí násilí v kombinaci s alkoholem je velký problém.
A vůbec se o tom nemluví. V srpnu fotbalový trenér zabil jedno z pěti dětí, které vezl, a nadýchal přes tři promile. Nedávno jsem byla na ministerstvu zdravotnictví na jednání o zpřísnění regulace reklamy na alkohol, ale návrhy, o kterých se mluvilo, byly pouze kosmetické.
Musíme vzít v úvahu i to, že stát sám vlastní pivovar Budvar a alkohol masivně propaguje, například prostřednictvím kampaní Vinařského fondu, včetně prezentací a spoluprací s celebritami a influencery. Nešumivé víno není vůbec zdaněné, a to se zaštiťuje ochranou domácích vinařů, podle mě to dobře ukazuje propojení alkoholového byznysu a politiky.
Byla byste tedy pro úplný zákaz reklamy na alkohol?
To neříkám. Jen si myslím, že tahle konkrétní reklama není v pořádku z mnoha úhlů pohledu. Každá země reguluje reklamu na alkohol jinak, Polsko ji má například velmi přísnou.
A alkoholismus je v Česku obrovský problém. Zdravotní, ale i sociální, protože s sebou nese kriminalitu a násilí. Proto si myslím, že spojovat alkohol s násilím je v jakékoli formě nevhodné.
Pivovar se brání, že klip zobrazuje Ladův obraz „Hospodská rvačka“.
Školáky taky schválně neučíte sprostá slova a neříkáte jim, ať se porvou. Učíte je normy chování. A reklama normy chování taky ukazuje. Bernard je podle mého názoru překročil a naprosto nevhodně ukázal násilí ovlivněné alkoholem jako něco, co je normální a omluvitelné.
Televize mu to řekly a pivovar si klip zveřejnil sám. A já se ptám, jestli zrovna tohle je ta norma, kterou chceme překračovat.
Může to být tak, že negativní reklama je taky reklama? Není to první kontroverzní reklama pivovaru Bernard.
To je jejich strategie. Všichni si pamatujeme billboardy s Václavem Klausem a amnestií nebo s Aničkou „Dajdou“ Geislerovou.
Spousta lidí se dnes schovává za svobodu slova. V tomhle případě ale o svobodu slova nejde. Musíme myslet na oběti trestných činů. V české společnosti tím trpí spousta lidí, hlavně žen a dětí. Lidi se někde opijou a pak přijde násilí. Takové „milé retro“ je za mě prostě špatně.
Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., působí na Katedře marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kterou vedla v letech 2011–2023, od roku 2023 působí jako vedoucí Centra pro strategickou komunikaci na FSV UK. Věnuje se public relations, strategické komunikaci a etice reklamy. V roce 2018 získala od Asociace public relations agentur cenu za celoživotní přínos oboru.
Zdroj: autorský rozhovor, novinky.cz
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