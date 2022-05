Ruský válečný pes přešel k protistraně. Hledá nevybuchlé miny a učí se ukrajinsky

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) odvolal z funkce ředitelku Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Michaelu Kleňhovou. Rozhodl se tak kvůli nespokojenosti s fungováním organizace, jeho pomalosti a neefektivitě hospodaření. Kontrola ministerstva financí podle něj zjistila v Cermatu závažné nedostatky. Ministr to v úterý řekl novinářům. Kleňhová skončí ve funkci k úternímu dni a od 25. května bude řízením Cermatu pověřen ministrův náměstek Milan Štábl. Na pozici ředitele či ředitelky organizace vypíše ministerstvo výběrové řízení. Cermat je příspěvkovou organizací ministerstva školství.

Kleňhová nastoupila do čela Cermatu od června 2018 za bývalého ministra školství Roberta Plagy (za ANO). Předchozího ředitele Cermatu Jiřího Zíku vystřídala poté, co ho Plaga odvolal z funkce kvůli chybám v maturitních a přijímacích testech. Kleňhová se měla ujmout funkce původně až od prosince 2018. Do čela Cermatu byla vybrána v konkurzu na podzim 2017 za ministra školství Stanislava Štecha (za ČSSD).