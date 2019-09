Ruský raper v klipu podpořil Putina. Na YouTube trhl rekord v počtu záporných reakcí

Ruský raper Timati, který o sobě mluví jako o nejlepším kamarádovi Vladimira Putina, stáhl svůj poslední prokremelský videoklip z YouTube. Učinil tak poté, co si na videoserveru připsal nový rekord v počtu záporných reakcí. "Dnes je trendy stěžovat si na svou vládu, ale já mám na věc vlastní názor," napsal později na svém instagramovém účtu.

Timati skladbu pojmenovanou podle ruského hlavního města vydal v den, kdy se po celém Rusku včetně Moskvy konaly volby do obecních zastupitelstev. Hudebník v textu písně Moscow pochválil v Kremlu oblíbeného moskevského starostu Sergeje Sobjanina. Současně odsoudil protesty, které v létě Moskvu zaplavily potom, co opoziční kandidáti dostali zákaz účastnit se voleb.

"Nechodím na protesty a neříkám kraviny," citoval jeden z Timatiho veršů britský list Guardian. Umělec v textu rovněž vyzdvihl, že Moskva patří mezi města, kde se nepořádá pochod za práva homosexuálů, a prozradil, že na počest starosty Sobjanina snědl hamburger.

Ve videoklipu ke skladbě Timati využil monumentální záběry nejznámějších moskevských turistických lákadel, ale s přílišným úspěchem u publika se nesetkal. Z Moscow se totiž brzy stalo video, které na ruském YouTube zaznamenalo dosud nejvyšší počet záporných reakcí. Palec dolů dostalo od téměř milionu a půl uživatelů, což ho vyneslo také do žebříčku 30 nejvíc odsuzovaných videí po celém světě. Příznivou reakci si naproti tomu získalo jen od 85 tisíc uživatelů.

Všechny domněnky, že mu za jeho klip zaplatila vláda, Timati ovšem popřel. Video se sice rozhodl z YouTube stáhnout, ale zdůvodnil to tím, že chce zastavit vlnu negativity. "Dnes je trendy stěžovat si na svou vládu, ale já mám na věc vlastní názor. Místo chození na demonstrace byste na sobě měli pracovat a zdokonalovat se," reagoval na nevalné přijetí na svém Instagramu.

Timati, vlastním jménem Timur Junusov, je ve svých politických postojích stabilní. Už v roce 2015 vydal píseň My Best Friend Is Vladimir Putin, v jejímž textu současného ruského prezidenta vylíčil jako superhrdinu. Raper Guf, který ve skladbě Moscow hostoval, se za ni svým fanouškům naopak omluvil a přiznal, že vůbec netušil, že se v den jejího vydání konají komunální volby.

Mnoho ruských raperů před volbami vyjádřilo podporu antiputinovskému opozičnímu hnutí. Raper působící pod pseudonymem Face v minulém měsíci vystoupil na moskevském opozičním sjezdu a kritika Kremlu zazněla také z úst hudebníka Oxxxymirona.