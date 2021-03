Rusko hledá vesmírnou filmovou hvězdu. Chce ji poslat na mezinárodní stanici ISS

Ze dvou desítek finalistek konkurzu na hlavní roli ve filmu, který se bude natáčet i na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), vybere ruská vesmírná korporace Roskosmos adeptku splňující nároky pro let do vesmíru. Tu podle agentury Interfax zařadí do oddílu kosmonautů. O roli v připravovaném snímku režiséra Klima Šipenka s pracovním názvem Vyzov (Výzva) se původně přihlásily tři tisícovky zájemkyň.

Šipenko před čtyřmi lety natočil oceňovaný snímek odehrávající se ve vesmíru. Film Saljut-7 je o záchraně stejnojmenné orbitální stanice, nad kterou Sovětský svaz v polovině 80. let ztratil kontrolu. Předloni natočil Šipenko komedii Sedlák, která se stala nejvýdělečnějším ruským filmem. "Televize První kanál vybírá účastnice z hlediska uměleckého projektu, ale my budeme posuzovat kandidátky přímo pro zařazení do oddílu kosmonautů. Všechny přihlášky budou předány Roskosmosu a na jejich základě uskutečníme dodatečný výběr," prohlásil šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin, jehož organizace má být i jedním z producentů připravovaného filmu. Kromě zmíněné ruské televize se má na snímku podílet také ruské filmové studio Yellow, Black and White. V další etapě čeká finalistky podle Roskosmosu lékařská komise, která již tento měsíc začne zjišťovat, které adeptky splňují přísná kritéria pro let do vesmíru. Interfax připomněl, že loni v září Roskosmos v tiskové zprávě oznámil, že kvůli natáčení nového Šipenkova filmu bude na ISS letos na podzim vyslán herec, který ztvární hlavní roli. Natáčet na ISS chtějí i Američané Ještě dříve, loni v květnu, se šéf americké vesmírné agentury NASA Jim Bridenstine zmínil na Twitteru, že NASA pomůže při natáčení nového filmu s Tomem Cruisem na palubě ISS. O chystaném akčním snímku známého herce se ale zatím mnoho neví. Související Přežila rakovinu, v těle má umělé kosti. A teď bude nejmladší Američankou ve vesmíru Hollywoodský portál Deadline nicméně napsal, že do projektu by se měla zapojit i raketová společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska. V případě chystaného ruského filmu se má o přepravu kosmonautů-herců na ISS podle Interfaxu postarat ruská vesmírná loď Sojuz SM. V ruském oddílu kosmonautů je momentálně jediná žena, Anna Kikinová, která by měla letět do vesmíru příští rok. Roskosmos sice ujišťoval, že má zájem i o dívky, ale aktuálně jsou mezi kandidáty na zařazení do oddílu kosmonautů jen muži. Až dosud se do vesmíru vydaly čtyři sovětské či ruské kosmonautky: Valentina Těreškovová, Světlana Savická, Jelena Kondakovová a Jelena Serovová, která letěla jako poslední a jejíž let trval 167 dní, od září 2014 do března 2015. Video: Raketa SpaceX nejprve zvládla přistání, pak ale začala hořet 1:31 Zkušební let prototypu rakety Starship společnosti SpaceX podnikatele Elona Muska skončil na třetí pokus úspěšným přistáním. Pak ale došlo k výbuchu. | Video: Reuters, SpaceX, NASA