Důchodkyně na západě Ruska rozřezaly dětem houpačku. Vadilo jim, že příliš vrzala

Dvojice důchodkyň ve vesnici Begunicy v ruské Leningradské oblasti se rozhodla zničit dětskou houpačku, která je rušila svým vrzáním. Pomocí pilky ji rozřezaly na kusy a jeden z přihlížejících je při práci natočil na video. To teď sklízí odsuzující, ale i chápavé reakce na ruské sociální síti VKontakte.

Britský zpravodajský web BBC informoval, že si na hlučnou houpačku stěžoval stoletý soused a ženy mu chtěly od rušivého zvuku pomoci. Proto vzaly pilku a vyrazily na dětské hřiště, kde houpačku společně rozřezaly na kusy.

Někdo z přihlížejících je však při jejich vandalství natočil a video následně zveřejnil na ruské sociální síti VKontakte. Záznam se mezi internetovou komunitou díky sdílení rychle rozšířil a viděly ho už stovky tisíc uživatelů.

"Už to nemůžu vydržet," říká na videu jedna z vandalek a ignoruje protesty jiných dospělých, kteří se na místě snažili uklidnit vyděšené děti. "Co to tady před dětmi předvádíte? Zbláznily jste se?" ptá se jeden z očitých svědků.

Stejnou vlnu odsouzení vyvolalo jednání žen i mezi některými uživateli sociální sítě. "Tyhle vandalské babičky teď budou muset dětem zaplatit novou houpačku nebo tu zničenou opravit," napsal jeden z diskutujících. "Mohly houpačku namazat olejem, aby už neskřípala, ale místo toho si vzaly pilku a teď jsou z nich vandalky," reagoval další.

Na VKontakte se ale našli i komentující, kteří se seniorek zastávali. "Proč se každý pouští do těchhle babiček místo toho, aby poučoval děti, že sousedům nemají dělat randál pod okny?" ptal se jeden z jejich obhájců. "Nesuďte je, dokud nebudete sami tak staří. Ujišťuji vás, že by vám ten zvuk taky lezl na nervy," zdůraznil jiný.

Video: Děti mě nabíjejí. A na jejich maminky zkouším dvojsmysly, říká Michal z Kouzelné školky