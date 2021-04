Rus se omylem ocitl v čínské reality show. Vyhrát nechtěl, teď je konečně na svobodě

Ruský mladík Vladislav Ivanov po třech měsících konečně vypadl z čínské reality show, v rámci níž byli účastníci na tropickém ostrově a museli plnit nejrůznější úkoly. Rus se do soutěže dostal nedopatřením a dělal všechno pro to, aby ho diváci co nejdřív dostali ven.

Sedmadvacetiletý Vladislav Ivanov hovoří plynule mandarínštinou, a tak se do soutěže chtěl přihlásit jako učitel, který bude dvěma japonským účastníkům pomáhat s jazykem. Na castingu ale omylem podepsal smlouvu, která z něj udělala jednoho ze soutěžících. Přestože litoval, že si ji lépe nepřečetl, nebylo cesty zpět. Za odstoupení od kontraktu by totiž musel zaplatit vysokou pokutu a čínští televizní producenti se ho navíc nechtěli vzdát. Připadal jim pohledný a byli přesvědčení, že si ho publikum oblíbí. Informoval o tom zábavní web LADbible. Zápletka reality show Produce Camp spočívá v tom, že její autoři nechají skupinu začínajících zpěváků toužících po slávě a uznání společně bydlet na tropickém ostrově. Tam zůstávají bez kontaktu s okolním světem, protože musí odevzdat své mobilní telefony, a pro pobavení diváků plní nejrůznější výzvy. Instagram - https://www.instagram.com/p/COH6y96rf7h/?utm_source=ig_web_copy_link Obecenstvo mezitím hlasuje o tom, kdo v show zůstane a kdo půjde z kola ven. Jedenáct nejoblíbenějších účastníků pak má na konci soutěže založit boyband. Ivanov však po kariéře člena chlapecké skupiny nijak netoužil, a tak do svých pěveckých a tanečních výkonů dával co nejméně úsilí, aby ho hlasující co nejdřív vyřadili. To se ovšem nestalo a mladý Rus to nakonec navzdory svému přání dotáhl až do finále, které se vysílalo 24. dubna. Laxní přístup k soutěži z něj paradoxně udělal jednoho z favoritů. Fanouškům totiž jeho poraženectví připadalo zábavné a nechtěli o něj přijít. "Proslavit se v boybandu opravdu není můj sen. Neumím zpívat ani tančit. Doufám, že dostanu co nejmíň hlasů, abych konečně mohl na svobodu," řekl Ivanov televizním kamerám před velkým finále. Na fotkách pořízených při jeho odjezdu z ostrova pak jen zářil štěstím. "Konečně s tím můžu seknout," napsal svým podporovatelům na čínské sociální síti Weibo.