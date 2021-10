Ruku na srdce. Chováte se v online prostředí bezpečně?

Moderní technologie mají v našem životě čím dál větší prostor. Kvůli pohodlnosti ovšem člověk snadno poleví v ostražitosti, čehož mohou využít útočníci.

Cítíte se na internetu jako ryba ve vodě a moderní technologie považujete za přirozenou součást svého života? Možná jste v takovém případě přesvědčeni, že vám nic nehrozí. Je tomu ale skutečně tak?

Internet a moderní technologie přinášejí do našeho života spoustu výhod, ale také rizik. Bohužel hlavně bezpečnostních. Výzkum, který pro mBank na jaře letošního roku realizovala agentura STEM/MARK, ukázal, že rozšiřování obzorů v online bezpečnosti je na místě.

Výzkum se zaměřil na mladé a seniory. Vyplynulo z něj, že mladí se mnohem lépe než ostatní věkové skupiny orientují v online světě a cítí se v něm bezpečně. Jsou to ale spíše senioři, kteří se dle výzkumu snaží vzdělávat v oblasti online bezpečnosti. Mladí také deklarovali menší strach z nástrah, které se v online prostředí vyskytují - bojí se jich 52 % oproti 80 % seniorů. Že je sebejistota mladých až příliš vysoká a v mnohých případech i neoprávněná, ukázaly výsledky týkající se jejich chování na internetu. Mladí jsou ve srovnání se seniory méně obezřetní, takže se pak mohou stát snadnějším terčem útočníků. U méně důležitých věcí (např. cookies) se před odkliknutím vždy podrobněji seznámí s obsahem jen 4 % mladých. U těch významnějších, jako jsou internetové bankovnictví, e-mail, sociální sítě apod., je pak jejich počet dle očekávání větší: Bez pročtení podmínek nic neodklikne 29 % z nich. Naproti tomu u seniorů je tento podíl daleko vyšší. A senioři deklarovali svou obezřetnost i u dalších otázek ohledně jejich chování na internetu.

„Lidé se i vlivem pandemie hromadně přesunuli na internet, kde snadno získávají pocit bezpečí, kvůli kterému polevují v ostražitosti. Toho využívají útočníci, kteří jsou naopak stále vynalézavější,“ říká Tereza Froňková, ředitelka marketingové komunikace mBank, a pokračuje: „Proto je důležité dodržovat alespoň základní bezpečnostní zásady. Aby lidé nemuseli tápat, jaké to jsou, připravili jsme jejich přehledné shrnutí včetně tipů, jak co nejvíce zvýšit svou ochranu. Najdou ho na našem webu v sekci Bezpečnost, kterou jsme přidali do hlavního menu, aby byla lehce dohledatelná a v případě potřeby hned na očích.“

Kromě této užitečné sekce mBank pomáhá klientům zvýšit bezpečnost i tak, že jim umožňuje využívat různé funkce v mobilní aplikaci nebo internetovém bankovnictví, které ještě dále snižují pravděpodobnost zneužití financí. Jde třeba o blokaci magnetického proužku na kartě, neboť ten v Evropě většinou vůbec není potřeba a jeho blokace může výrazně zvýšit ochranu před skimmingem, tedy zkopírováním údajů o kartě podvodníky. Klienti mohou také blokovat určité typy transakcí - například ty bezkontaktní nebo zahraniční - a také celou kartu, a to i dočasně, například ve chvíli, kdy ji nemůžou najít.

Pro zvýšení bezpečnosti je dobré i aktivně pracovat s limity své karty, které mBank umožňuje nastavit nejen pro platby na terminálech a výběry z bankomatu, ale i pro internetové platby, což je v době, kdy online nakupování zažívá boom, opravdu velmi užitečné. Limity je lepší mít nastavené na nižší částky, a když musíte zaplatit něco dražšího, není problém je pár kliky změnit.

Všechny tyto funkce jsou samozřejmě zdarma, lze je používat neomezeně a jejich efekt je okamžitý.

Nezapomeňte, že na bezpečnosti záleží v každé situaci. Praktické rady a tipy, na co si dávat pozor, abyste nepřišli o peníze nebo data, najdete na www.mbank.cz.