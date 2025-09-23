Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Rukavice do každého počasí - jsou nejlepší volbou na zimu kožené rukavice?

komerční článek
před 3 hodinami
Rukavice patří k nepostradatelným doplňkům zimního šatníku. Chrání ruce před chladem, vlhkostí i větrem. V posledních letech se do popředí dostávají různé varianty materiálů od textilních, až po kožené, přičemž právě kůže bývá často považována za nejluxusnější a nejodolnější řešení. Jak ale poznat, které rukavice jsou vhodné do jakého počasí a zda jsou kožené rukavice skutečně tou nejlepší volbou?
Foto: komerční článek

Proč jsou rukavice důležitým doplňkem zimního outfitu?

Na rozdíl od jiných částí těla jsou ruce vystaveny chladu prakticky neustále. Ztrácí teplo rychleji, což vede k pocitu nepohodlí a někdy až k prochladnutí. Proto je důležité vybírat rukavice nejen podle designu, ale především podle schopnosti izolovat a chránit před vnějšími vlivy.

Moderní rukavice už dávno nejsou jen praktickým prvkem. Dokáží elegantně doplnit celý outfit. Na trhu je dnes opravdu široký výběr. Pro inspiraci se mrkněte např. zde: https://eobuv.cz/c/doplnky/galanterie/rukavicky. Najdete tu sportovní i pletené elegantní modely.

Jsou kožené rukavice nejlepší ochranou proti zimě?

Kůže je materiál, který se osvědčil po staletí. Kožené rukavice jsou oblíbené díky své odolnosti, pružnosti a schopnosti udržet ruce v teple. Navíc působí elegantně a hodí se nejen k formálním, ale i k ležérnějším outfitům. Jejich hlavní výhodou je odolnost vůči větru a dlouhá životnost.

Na druhou stranu je dobré vědět, že samotná kůže nemusí vždy zajistit dostatečnou tepelnou izolaci při extrémních mrazech. Proto se často setkáváme s kombinacemi, kdy mají kožené rukavice vnitřní podšívku z vlny, kašmíru nebo flísu. Takové provedení dokáže skloubit eleganci a funkčnost.

Foto: komerční článek

Jak vybrat správné rukavice podle počasí?

Při výběru je dobré se zamyslet i nad tím, jak budete rukavice nejčastěji používat. Pokud hledáte univerzální variantu do města, která bude zároveň působit stylově, kožené modely s podšívkou jsou ideální volbou. Naopak pro sportovní aktivity se lépe hodí funkční textilní rukavice s technickými membránami.

Dalším faktorem je střih. Rukavice by měly dobře sedět, aby poskytly volnost při pohybu a přitom těsně přiléhaly k zápěstí, čímž zabrání pronikání chladu. Velkou roli hraje i osobní preference. Někdo preferuje klasické jednobarevné provedení, jiný volí vzorované nebo sportovní verze.

Pokud si nejste jistí, jaký typ rukavic je pro vás nejvhodnější, doporučujeme přečíst si praktický článek Jaké rukavice na zimu?, který přináší porovnání různých materiálů a jejich vlastností.

Rukavice nejsou jen módním doplňkem, ale především praktickou ochranou proti zimě. Kožené modely představují stylovou a kvalitní volbu, která vás nezklame v běžných zimních podmínkách. Pokud je doplníte vhodnou podšívkou, stanou se vaším spolehlivým parťákem i do chladnějších dnů.

Vybírejte tedy rukavice podle svého životního stylu i podle počasí, do kterého budete rukavice nejčastěji potřebovat. Kdo více sportuje a jezdí na hory, ocení syntetické materiály. Pro elegantnější outfity jsou pak jasnou volbou stylové kožené rukavice.

 
Mohlo by vás zajímat

Mise StarDance Tour 2025 startuje. Z pražské show vznikne silvestrovský speciál

Mise StarDance Tour 2025 startuje. Z pražské show vznikne silvestrovský speciál

Lidské orgány ve 3D. Unikátní modely pro všechny, kteří chtějí lépe poznat anatomii

Lidské orgány ve 3D. Unikátní modely pro všechny, kteří chtějí lépe poznat anatomii
13 fotografií

Žid, který za války míchal koktejly Němcům. Vychází kniha Barman z hotelu Ritz

Žid, který za války míchal koktejly Němcům. Vychází kniha Barman z hotelu Ritz

Tvrdé boje jemného rváče. Dokument vypráví silný příběh judisty Lukáše Krpálka

Tvrdé boje jemného rváče. Dokument vypráví silný příběh judisty Lukáše Krpálka
2:04
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
Trumpův zásadní obrat: Ukrajina podle něj může získat zpět celé své území, snad i víc

Trumpův zásadní obrat: Ukrajina podle něj může získat zpět celé své území, snad i víc

Donald Trump po setkání s Volodymyrem Zelenským překvapil prohlášením, že Ukrajina může získat zpět celé své území v původních hranicích.
Aktualizováno před 23 minutami
S pomocí NATO a EU můžeme zpět dobýt území Ukrajiny. Možná jít i dál, napsal Trump

ŽIVĚ
S pomocí NATO a EU můžeme zpět dobýt území Ukrajiny. Možná jít i dál, napsal Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Výbor ANO pozastavil členství třem lidem. Měli v Havířově manipulovat s pronájmy bytů

Výbor ANO pozastavil členství třem lidem. Měli v Havířově manipulovat s pronájmy bytů

V souvislosti s pronajímáním městských bytů v Havířově obvinili minulý týden kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu sedm lidí.
před 1 hodinou
Každý třetí důchodce se bojí, že skončí bez peněz. Penzisty teď uklidňuje i premiér

Každý třetí důchodce se bojí, že skončí bez peněz. Penzisty teď uklidňuje i premiér

Vyhlídka na důchod není pro značnou část české populace nijak pozitivní. Aktuální data ukazují, že obavy mají jak budoucí penzisté, tak i ti současní.
před 2 hodinami
Kometa válí, doma si poradila i s Plzní. Litvínov zlomil prokletí

Kometa válí, doma si poradila i s Plzní. Litvínov zlomil prokletí

Hokejisté Brna zvítězili v 7. kole extraligy nad Plzní 4:2. Obhájce titulu vyhrál pošesté v sezoně upevnil si vedení v tabulce.
před 2 hodinami
Česko zasáhla chřipka i covid. Rizika jsou u jedné skupiny překvapivě vysoká

Česko zasáhla chřipka i covid. Rizika jsou u jedné skupiny překvapivě vysoká

Vedle chřipky, která v Česku každoročně zasáhne více než milion lidí, se do popředí opět dostává i covid-19.
před 3 hodinami
Ostrý vzkaz do Kremlu: "Nenaříkejte, až sestřelíme vaše letadla," varují Poláci
0:20

Ostrý vzkaz do Kremlu: "Nenaříkejte, až sestřelíme vaše letadla," varují Poláci

Polský ministr zahraničí Sikorski varoval Rusko, aby si nestěžovalo, pokud by bylo sestřeleno letadlo či dron narušující polský vzdušný prostor.
Další zprávy