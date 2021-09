Roztomilost stranou. Muž natočil zabijácký delfíní kop, ryba letěla přes most

Milovník zvířat Michael Carthy natočil několik delfínů při nevšedním způsobu lovení potravy. Kytovci při něm vyhodí do vzduchu svou kořist, která letí do dálky i několika metrů. Potom využijí toho, že rybky dopadnou do vody omráčené, a snadno je uloví. Podívejte se na záběry z delfíního lovu.

0:34 Vyhodit do vzduchu a ulovit. Nadšenec natočil nevšední loveckou techniku delfínů. | Video: Associated Press

Carthy zachytil delfíní "kopy" před několika dny u pobřeží amerického města Saint Petersburg ve státě Florida. "I když si to delfíni pravděpodobně užívají, je to běžná lovecká technika. Ti, kteří se ji naučí, pak vynaloží mnohem méně energie k ulovení ryby, než kdyby ji jako obvykle pronásledovali a chytili ústy," komentoval Carthy pro agenturu Storyful. "Už se mi stalo, že delfín vyhodil rybu přímo přede mnou a málem mi dopadla do kajaku," dodal Carthy, dlouholetý znalec delfínů a vlastník lodní společnosti See Through Canoe. Tento způsob lovení potravy se podle něj nejčastěji vyskytuje u delfínů skákavých.