Kung Fu Panda. Kamera zachytila tvrdý souboj obvykle mírumilovných zvířat

Vzácné záběry se podařilo nahrát 6. dubna v přírodním parku u města Kuang-jüan v čínské provincii S'-čchuan. Dvě divoké pandy, samec a samice, vylezly na strom a začaly bojovat. Souboj byl tvrdý a divoký, pandy při něm vydávaly podivný štěkot a kvičení.

Podle svědků skončil boj po třech hodinách, kdy jedna panda utekla do porostu. "Je možné, že samec se chtěl spářit, ale samice neměla ještě ovulaci. To by mohlo být příčinou souboje," naznačoval u podobného případu vzájemného napadení pand zástupce ředitele parku Čang Che-min.