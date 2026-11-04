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Rozsvítila v ruinách slušovického Titanicu. Vzápětí se ze tmy ozvaly kroky

Modrý přednáškový sál v útrobách komplexu. Právě tady urbexerka rozsvítila zachovalý kazetový strop, čímž na sebe málem přivolala ostrahu.
Administrativní budova přezdívaná Titanic svým stupňovitým tvarem demonstrovala technologický a ekonomický vzestup agrokombinátu, kterému vládl František Čuba.
Reprezentativní zasedací salonek v horním patře doplňují kromě šikmé prosklené fasády také otočné panely s abstraktní malbou.
Dlouhé chodby lemují dýhované dřevěné obklady a prosklené příčky desítek kanceláří určených pro tehdejší manažery a úředníky.
Původní nábytek z osmdesátých let v jedné z opuštěných kanceláří dnes podléhá prachu a vlhku.
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Modrý přednáškový sál v útrobách komplexu. Právě tady urbexerka rozsvítila zachovalý kazetový strop, čímž na sebe málem přivolala ostrahu. |
Foto: Lost in Time, se souhlasem
Lost in Time
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Megalomanský „Titanic“ ve Slušovicích dodnes stojí jako pomník socialistické protekce. Agrokombinát těžil z výjimek a přímého krytí komunistických špiček, kterým sloužil jako výkladní skříň. Urbexerka Lost in Time pronikla do chátrající centrály, kde kdysi rozhodovali družstevní aparátčíci. V opuštěném sále rozsvítila světla a ze tmy se vzápětí ozvaly kroky.

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O této budově mezi průzkumníky kolují varovné zkazky: její zabezpečení se nevyplácí podceňovat. Hlídač pravidelně obchází rozlehlé chodby a nezvané návštěvníky okamžitě hlásí policii. Věděla jsem, že na tomto místě nemohu bezstarostně bloumat celé hodiny. Přesto mě pověst chátrající legendy neodradila.

Dovnitř jsem kupodivu prošla běžnými dveřmi a rovnou zahájila rychlý průzkum. Předem jsem si vytipovala konkrétní zákoutí, která jsem nechtěla minout. Budova si uchovává zvláštní kouzlo, zaujala mě její atypická architektura i dochované interiérové prvky. Většinu plochy však tvoří desítky kanceláří a zasedacích místností, kde každé patro vypadá jako přes kopírák.

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Z monotónní řady vyčníval především modrý přednáškový sál. Když jsem uvnitř cvakla vypínačem a místnost zalilo ostré světlo, prostor okamžitě ožil.

Jenže v tu chvíli se z chodby ozvaly kroky.

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Okamžitě se mi vybavily všechny historky o nekompromisní ostraze. Rozsvítit lustry uprostřed opuštěného kolosu nebyl nejchytřejší nápad. Zhasla jsem a opatrně vyrazila dolů k východu. Snažila jsem se našlapovat tiše a neupoutat na sebe pozornost. Jenže místo přísného vrátného s baterkou přišla scéna, kterou bych sama nevymyslela.

Za rohem jsem málem vrazila do cizí postavy. Proti mně stál další vyplašený urbexer.

Leknutí zasáhlo obě strany. V sousední místnosti navíc čekali jeho kamarádi, kteří nečekané setkání rovněž neplánovali. Hrozba policejního zásahu tím sice pominula, rozsvícená okna však mohl zahlédnout kdokoliv zvenčí. Narychlo jsem dofotila přízemní vestibuly a stejnou cestou nepozorovaně zmizela ven.

Potěmkinovská vesnice komunistického režimu

Adrenalinové setkání se odehrálo v prostorách, které kdysi sloužily jako nejvýraznější pomník normalizačního režimu. Administrativní centrála Jednotného zemědělského družstva Slušovice, pro svůj tvar přezdívaná Titanic, ztělesňovala výkladní skříň tehdejšího hospodářství.

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Původní nábytek z osmdesátých let v jedné z opuštěných kanceláří dnes podléhá prachu a vlhku.
Čalouněná křesla u zmatnělé prosklené stěny připomínají standardy, které si vedení družstva v závěru socialismu dopřávalo.
Ředitelská pracovna v horním patře komplexu. Atypicky tvarovaný strop i masivní dýhované stoly ukazují tehdejší manažerský standard Slušovic.
Tmavé dřevěné panely pokrývají stěny většiny zasedacích a jednacích místností v celém šestipatrovém kolosu.
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Slušovický zázrak však nevznikl ve vzduchoprázdnu. Družstvo vedené předsedou Františkem Čubou těžilo z mimořádné přízně komunistických špiček v čele s federálním premiérem Lubomírem Štrougalem. Režim podniku toleroval nestandardní obchody, devizové výjimky i masivní přidruženou výrobu, díky níž družstvo dováželo západní technologie a montovalo mikropočítače TNS. Pro stranu představovaly Slušovice potěmkinovskou vesnici, která měla před světem demonstrovat údajnou převahu socialistického plánování.

Dělníci otevřeli reprezentativní sídlo v roce 1987. Architekt Šebestián Zelina navrhl komplex s užitnou plochou deset tisíc metrů čtverečních, který poskytl zázemí pro více než 230 družstevních aparátčíků, úředníků a nomenklaturních kádrů. Prostory lemovalo luxusní dýhované obložení a areál doplňovalo velkorysé parkoviště pro stovky vozů.

Pomník socialistické protekce však fungoval jen krátce. Po sametové revoluci v roce 1989 padla politická ochrana i monopolní výhody. Agrokombinát bez státního nadržování neobstál, v tržním prostředí se začátkem devadesátých let bleskově rozpadl na desítky menších firem a monumentální centrála osiřela.

Zdroj: autorský text

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