Myslíte si, že když každý den sníte doporučených pět porcí ovoce a zeleniny, máte pro své zdraví splněno? Nový rozsáhlý výzkum naznačuje, že skutečnost je složitější. Vědci zjistili, že rozhodující nemusí být množství, ale konkrétní látky ukryté v jednotlivých druzích ovoce a zeleniny. A právě jejich nedostatek může ovlivňovat zdraví cév i srdce více, než si většina lidí uvědomuje.
Dlouho platilo jednoduché doporučení: snězte pět porcí ovoce a zeleniny denně a uděláte pro své zdraví maximum. Nová studie, na které se podíleli vědci z Harvard Medical School a britské University of Reading, však ukazuje, že ne všechny porce ovoce a zeleniny mají stejný přínos.
Výzkumníci se pak zaměřili především na flavanoly, přírodní sloučeniny obsažené v rostlinách, které jsou známé svými antioxidačními a protizánětlivými účinky. Vědci proto analyzovali stravovací návyky více než 30 tisíc účastníků z Velké Británie a Spojených států. Neomezili se pouze na dotazníky o jídelníčku, ale využili také biomarkery v moči, které umožňují přesněji určit skutečný příjem flavanolů. Právě tyto látky podle odborníků hrají významnou roli při ochraně kardiovaskulárního systému.
Výzkum, který této studii předcházel, je považován za nejrozsáhlejší randomizovanou studii svého typu zaměřenou na účinky polyfenolů. Jeho výsledky naznačily, že pravidelný příjem přibližně 500 miligramů flavanolů denně souvisí s výrazně nižším rizikem úmrtí na srdečně-cévní onemocnění. Odborníci odhadují, že rozdíl může dosahovat až 27 procent.
Na tato zjištění nyní navázala nová analýza stravovacích návyků více než 30 tisíc lidí z USA a Velké Británie. Vědci přitom nespoléhali pouze na dotazníky, ale využili také biologické ukazatele, které umožňují přesněji určit skutečný příjem flavanolů.
Ukázalo se, že doporučovaného množství těchto látek dosahuje jen menšina lidí. Mnozí účastníci se k hranici kolem 500 miligramů denně ani nepřiblížili, a to včetně těch, kteří se jinak snažili dodržovat zásady zdravého stravování. Podle autorů to neznamená, že by některé druhy ovoce a zeleniny byly „špatné“. Spíše upozorňují na význam pestrosti a promyšleného výběru potravin, které mohou příjem flavanolů přirozeně zvýšit.
Co má vysoký obsah flavanolů?
„Flavanoly mají příznivý vliv na funkci cév a snižují úmrtnost související s kardiovaskulárními onemocněními,“ vysvětluje profesor Gunter Kuhnle z University of Reading, jeden z autorů studie.
Za optimální denní příjem považují odborníci rozmezí 400 až 600 miligramů flavanolů. Výsledky však ukázaly, že této hodnoty dosáhl méně než každý pátý účastník studie. Překvapivé přitom je, že mezi lidmi s nedostatečným příjmem byli i ti, kteří pravidelně plnili doporučení sníst pět porcí ovoce a zeleniny denně.
Podle autorů studie to naznačuje, že větší význam než samotný počet porcí může mít výběr konkrétních druhů ovoce a zeleniny.
Mezi potraviny s vysokým obsahem flavanolů patří například švestky. Balení o hmotnosti 500 gramů obsahuje přibližně 450 miligramů těchto látek. Významným zdrojem jsou také brusinky, jejichž 250gramové balení obsahuje zhruba 300 miligramů flavanolů. Ostružiny pak poskytují přibližně 250 miligramů na 200 gramů plodů.
Obsah flavanolů lze dohledat například v databázích Phenol Explorer nebo u amerického ministerstva zemědělství. Ani to však není zcela přesný návod. Jak upozorňuje profesor Kuhnle, množství těchto látek se může výrazně lišit i mezi jednotlivými plody stejného druhu.
Proto odborníci doporučují nesoustředit se na jednu „zázračnou“ potravinu, ale na pestrost jídelníčku. Pravidelné zařazování různých druhů ovoce, zeleniny a dalších rostlinných zdrojů flavanolů může pomoci zvýšit jejich celkový příjem. „Zařazení hrsti ostružin, celého jablka nebo šálku zeleného čaje k jídlu může znamenat skutečný rozdíl,“ uzavírá doktor Javier Ottaviani z UC Davis, hlavní autor studie.
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Zdroj: BBC, Healthline, Everyday Health, Medical News Today
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