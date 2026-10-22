Rožmberk patří k nejznámějším českým rybníkům, letos ale jeho hladinu rybáři při tradičním podzimním výlovu nerozvíří. Vodu potřebují jinde a její nedostatek se podepisuje na růstu ryb i jejich chovu. Vánoční kapr by na trhu chybět neměl. Následky letošního sucha však mohou být znát ještě za několik let.
Největší rybník nejen v Jihočeském kraji a v Česku, ale i na celém světě Rožmberk letos zůstane plný ryb. Ne proto, že by je rybáři nestihli vylovit, ale protože se rozhodli tradiční podzimní výlov odložit.
Voda, která v rybnících po suchém období chybí, má přednost před podívanou, na kterou každoročně míří návštěvníci z celé republiky. Rozhodnutí se netýká jen samotného Rožmberka. Rybáři potřebují vodu udržet v celé jihočeské rybniční soustavě a zajistit její dostatek také pro sádky, kde vylovené ryby čekají na další distribuci a prodej.
„To je výhoda větších rybničních soustav, které umožňují posouvat vodu gravitačně mezi rybníky,“ vysvětluje Ján Regenda z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Rybáři tak mohou vodu soustředit do míst, kde ji právě potřebují, a některé výlovy přesunout na později.
Před podobným rozhodnutím stojí i další producenti ryb. Podle Michala Kratochvíla, ředitele Rybářského sdružení České republiky, zasáhl nedostatek vody podniky napříč republikou, od jižních Čech přes Šumavu až po jižní Moravu. V některých rybnících podle něj chybí až 40 procent vody, místy i více.
Ryby mají méně vody i potravy
Nízká hladina neznamená jen komplikace při hospodaření. Rybám zároveň zhoršuje podmínky k životu. Jihočeské rybníky mívají průměrnou hloubku často menší než jeden metr. Když v nich chybí dalších 50 až 60 centimetrů vody, jde o výraznou změnu. Voda se rychleji zahřívá, ryby mají méně prostoru a ubývá jim přirozená potrava, například zooplankton.
S teplotou vody souvisí také množství kyslíku. „Díky vyšší teplotě je potřeba v ekosystému rybníka více kyslíku, ale možnosti jeho produkce jsou omezovány vnějšími faktory,“ popisuje Regenda. Ryby ho navíc při vyšších teplotách rychleji spotřebovávají. Když je v rybníce málo vody, kyslíková rezerva se tak ještě víc zmenšuje.
Kritická chvíle může přijít nad ránem. Ryby během noci spotřebovávají kyslík, ale fotosyntéza, která ho za denního světla pomáhá doplňovat, ještě nezačala naplno fungovat. Jednotlivé druhy přitom snášejí takové podmínky různě. Candáti a okouni bývají na nedostatek kyslíku citlivější, zatímco kapři zvládají jeho nižší koncentrace lépe.
Horší podmínky se letos podepsaly také na růstu ryb. Kvůli riziku nedostatku kyslíku nemohli rybáři přikrmovat tak jako v příznivějších sezonách. Kapři proto mohou mít nižší kusovou hmotnost. Samotný odklad výlovu nemusí rybám uškodit. Rybáři někdy přesouvají podzimní výlov na jaro a ryby ponechávají v rybníce déle. Pokud jim zajistí dostatek vody a vhodné podmínky, mohou jejich množství postupně snižovat odlovem.
Vánoční kapr by chybět neměl
Pro zákazníky je podstatné, zda se nedostatek vody projeví na nabídce kaprů před Vánoci. Podle Regendy by český trh měl mít ryb dostatek, přesto očekává, že celková produkce může proti minulosti klesnout přibližně o deset až patnáct procent. Jde zatím o předběžný odhad, protože podzimní výlovy teprve začínají.
Přesnější čísla zatím nemá ani Kratochvíl. Sucho se totiž neprojevuje jen menším množstvím vody v rybnících a velikostí ryb. Rybářům se hůře plánuje přeprava i uchovávání vylovených kusů. Kratochvíl upozorňuje, že se zákazníci mohou setkat s omezenější nabídkou, menším výběrem nebo menším počtem prodejních míst.
Nejistý zůstává také vývoj cen. Rybářským podnikům rostou náklady na pohonné hmoty, energie i mzdy a letošní podmínky jim omezily možnosti přikrmování. Kratochvíl proto očekává mírné zdražení kaprů, výrazný cenový skok však zatím nepředpokládá. Konkrétní ceny podniky stanoví až po vyhodnocení sezony a výsledků výlovů. Zatím proto nelze spolehlivě určit, kolik bude kapr stát u jednotlivých prodejců ani zda se změny projeví ve všech regionech stejně.
Významným producentem zůstává Rybářství Třeboň, které se podle Kratochvíla v posledních dvou letech podílelo na celkové české produkci ryb přibližně 12 až 13 procenty. Letošní potíže ale nelze spojovat pouze s jedním podnikem. Nedostatek vody zasáhl také další významné rybáře.
Následky se mohou projevit až za tři roky
Letošní sucho možná zákazníci při nákupu vánočního kapra ještě nepocítí, nad dalšími roky ale visí otazník. Rybářům totiž chybí voda také v rybnících, kde chovají plůdek a násady, tedy mladé ryby určené pro další fáze produkce. Pokud se letos nepodaří odchovat dostatek mladých ryb, může se výpadek projevit až v dalších sezonách. Kapr se v českých podmínkách obvykle chová tři až čtyři roky, než doroste do tržní velikosti.
Rybáři mohou dopady částečně zmírnit změnami v hospodaření a přesouváním ryb mezi nádržemi. Ztráty v jednotlivých fázích chovu ale nedokážou vždy rychle nahradit. Kratochvíl proto očekává, že letošní problémy ovlivní také následující roky. Přesný rozsah zatím nedokáže vyčíslit. Další ztráty mohou způsobit kormoráni, kteří loví mimo jiné mladé kapry. Podle Regendy jich v zimě na českých rybnících přebývají desítky tisíc. Pokud sucho omezí počet nádrží, v nichž mohou ryby zůstat, mohou se na těchto místech snáze soustředit i jejich predátoři.
O tom, jak velké následky sucho skutečně zanechá, rozhodnou výsledky letošních výlovů i to, kolik vody přinesou další měsíce.
VIDEO: Letošní výlov v Urbanově se obešel bez vody
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