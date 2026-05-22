Přesně před 92 lety, 23. května 1934, ukončila americká policie krvavou honičku za dvojicí, která se během velké hospodářské krize stala symbolem vzdoru i romantiky. Bonnie Parkerová a Clyde Barrow byli pro jedny bezcitní vrazi, pro druhé „novodobí Robinové Hoodové“. Ve skutečnosti za nimi zůstala stopa loupeží, mrtvých policistů i civilistů - a legenda, kterou později přiživily knihy a filmy.
Skutečný příběh Bonnie Parkerové a Clyda Barrowa byl přitom mnohem temnější než jeho pozdější filmová zpracování - gang po sobě zanechal desítky loupeží a nejméně třináct mrtvých. „Lidé vnímají Bonnie a Clydea jako dva mladé milence z doby krize, ale romantická stránka jejich příběhu překryla jejich zločiny a násilí,“ uvedl bývalý agent FBI a dokumentarista Farris Rookstool.
Z dvojice se staly mediální hvězdy, v nichž část veřejnosti viděla „novodobé Robiny Hoody“ bojující proti systému v době hospodářské krize. Mnozí Američané tehdy nenáviděli banky i státní instituce, které podle nich selhaly, a útěky mladého páru před policií tak v očích některých získávaly téměř romantický nádech.
„Ve skutečnosti šlo spíše o poměrně neúspěšné bankovní lupiče a regionální celebrity, z nichž se stala děsivá součást americké kulturní mytologie,“ přibližuje autor knihy Bonnie and Clyde - The Lives Behind The Legend. Legenda dvojice podle něj přežila hlavně díky představě moderních Romea a Julie, kteří byli ochotni zemřít spolu.
Podobně promluvila i Rhea Leen Linderová, poslední přímá příbuzná Bonnie Parkerové. „Nikdy jsme se nesnažili oslavovat to, co udělali. Rodina jejich činy nikdy neschvalovala. Ale pořád to byly jejich děti a milovali je,“ uvedla její neteř. Podle ní filmy a knihy „přidaly příběhu šťávu“ a vytvořily z dvojice legendu, která má k realitě často daleko.
První vražda a useknuté prsty
A jaký je tedy jejich příběh? Clyde Barrow se narodil 24. března 1909 v Texasu poblíž města Telico. Vyrůstal v chudých poměrech, rodina později žila v zadní části otcovy čerpací stanice v Dallasu. Už jako teenager měl problémy se zákonem - nejprve kvůli krádeži auta, později kvůli nákladnímu vozu plnému ukradených krocanů. Malý, tmavovlasý mladík s tetováním na pažích a neúspěšným pokusem vstoupit do námořnictva se postupně měnil z drobného zlodějíčka v člověka, který měl stále méně zábran.
Bonnie Parkerová se narodila 1. října 1910 v texaském městě Rowena. Byla úplným opakem obrazu budoucí gangsterky - dobře se učila, milovala poezii, zpěv a divadlo. Maloměstský život ji ale dusil. V šestnácti odešla ze školy, pracovala jako servírka a provdala se za Roye Thorntona. Manželství se rychle rozpadlo, rozvod však nikdy neproběhl. Bonnie nosila snubní prsten až do své smrti.
S Clydem se seznámila v lednu 1930. Podle nejznámější verze se potkali u společných známých v Dallasu. Byla to prý okamžitá přitažlivost. Jenže krátce nato skončil Clyde ve věznici Eastham Prison Farm - jednom z nejbrutálnějších texaských žalářů své doby, přezdívaném „Bloody Ham“ či „Murder House“. Vězni zde čelili bití, otrocké práci i náhodným popravám dozorců.
Právě Eastham podle mnoha historiků zlomil Clydeovu psychiku. Ve vězení ho opakovaně sexuálně zneužíval spoluvězeň Ed Crowder. Clyde ho nakonec udeřil železnou trubkou do hlavy a zabil - šlo o jeho první vraždu. Z drobného kriminálníka se stal chladný a nebezpečný muž posedlý nenávistí vůči systému, který ho podle něj zničil.
Clyde dokonce plánoval, že se po propuštění do Easthamu vrátí s ozbrojenou skupinou a věznici zničí. Aby unikl nelidské práci na poli, usekl si sekerou dva prsty na noze. Ironií osudu ho stejně o několik dní později podmínečně propustili.
Krvavá jízda
Po návratu na svobodu začala dvouletá krvavá jízda Barrowova gangu. Veřejnost si je dodnes spojuje hlavně s přepadáváním bank, realita však byla mnohem méně „filmová“. Gang nejčastěji vykrádal malé obchody, benzinové pumpy a venkovské provozovny. Často riskovali život kvůli pár dolarům, konzervám nebo benzinu do ukradených Fordů V8.
Bonnie se ke gangu připojila navzdory zoufalým prosbám rodiny. Její skutečná role zůstává dodnes předmětem sporů. Někteří členové gangu později tvrdili, že Bonnie téměř nikdy nestřílela. „Během pěti velkých přestřelek, při nichž jsem byl s nimi, Bonnie ani jednou nevystřelila z pistole,“ vypověděl po letech člen gangu William Jones. Přesto se z ní díky fotografiím s doutníkem a zbraní stala jedna z nejslavnějších ženských zločineckých ikon 20. století.
Gang po sobě zanechal nejméně třináct mrtvých, z toho devět policistů. Clyde byl posedlý myšlenkou, že už se nikdy nesmí vrátit do vězení. Jakmile mu někdo zkřížil cestu, sahal po zbrani. Na útěku se přitom jejich život zdaleka neblížil luxusu. Spali v autech, jedli sardinky z konzerv, myli se v řekách a neustále prchali přes hranice jednotlivých států. Přesto si i během honu na nejhledanější zločince Ameriky občas našli čas na návštěvy rodiny v Dallasu.
150 výstřelů
Rozhodující chyba přišla v lednu 1934, kdy Clyde pomohl několika vězňům uprchnout z Easthamu. Policie díky kontaktům na rodiny uprchlíků konečně dokázala odhadnout pohyb gangu.
Dopadením dvojice byl pověřen bývalý texaský ranger Frank Hamer - muž proslulý lovem nejnebezpečnějších zločinců. Hamer několik měsíců sledoval pohyb gangu, vyslýchal svědky a skládal dohromady střípky jejich útěků napříč Amerikou.
Ráno 23. května 1934 čekala policejní jednotka na opuštěné silnici u města Gibsland v Louisianě. Jako návnada posloužilo odstavené auto otce člena gangu Henryho Methvina. Když se Bonnie a Clyde přiblížili ve svém kradeném Fordu V8, policisté okamžitě zahájili palbu. Následoval masakr.
Podle odhadů zaznělo až 150 výstřelů. Některé pozdější výpovědi tvrdily, že první kulky zasáhly Clydea okamžitě do hlavy, ale auto ještě několik metrů pokračovalo setrvačností vpřed. Policisté přesto nepřestávali střílet.
Tak skončil příběh dvojice, která se stala jedním z největších amerických kriminálních mýtů. Bonnie Parkerové bylo 23 let, Clydu Barrowovi 25. Pohřbeni byli odděleně v Dallasu. Bonnieina matka odmítla, aby dcera ležela ve stejném hrobě jako Clyde. Přesto jejich jména zůstala navždy spojena.
Zdroje: D Magazine, Noiser, Atlas Obscura
