Barvy Prahy a pandemie. Výstava vítěze Czech Press Photo se představí on-line

Celkový vítěz soutěže Czech Press Photo Roman Vondrouš zahájí svou novou výstavu nazvanou Fragmenty metropole. Soubor zachycuje život v ulicích Prahy během pandemie a bude k vidění v galerii, až to dovolí vládní opatření. Představení vystavených snímků proběhne on-line v pondělí 18. ledna na stránkách Czech Photo Centre.

Výstava navazuje na soubor Fragmenty metropole, který byl v roce 2010 oceněn stipendiem pražského primátora v soutěži Czech Press Photo. "V březnu 2020 pandemie koronaviru dorazila do České republiky a vláda přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Ulice většiny měst se vyprázdnily a to byla příležitost pro fotografy k zachycení všeobecně tíživé atmosféry. Ani na okamžik jsem neváhal a vyrazil do pražských ulic zachycovat tuto historickou událost, říká Roman Vondrouš.

Druhá část výstavy se zaměřuje na cestující ve vagonech metra ve stanici Vyšehrad. Fotograf využil paprsky zapadajícího slunce, které v podvečer na několik málo okamžiků proudí do vestibulu stanice. Kombinace světla s výrazy cestujících v rouškách nebo v respirátorech vytvořily zajímavý soubor.

"Z upřených pohledů pasažérů mnohdy až mrazilo, jako by si vozili jakési vlastní životní příběhy. Často jsem si pokládal otázku - o čem každý z nich v ten moment asi přemýšlí, jak každého z nich tato těžká doba asi zasáhla?" konstatuje Vondrouš.

Roman Vondrouš se narodil v roce 1975 v Pardubicích, absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Nyní na stejné univerzitě pokračuje jako doktorand. Pracuje již řadu let jako fotoreportér České tiskové kanceláře. Je laureátem první ceny v prestižní mezinárodní soutěži World Press Photo 2013 v kategorii Sport a několikanásobným držitelem ocenění v národní soutěži Czech Press Photo včetně titulu Fotografie roku.

Výstava bude dostupná podle aktuálně platných nařízení vlády. Oficiálně se "otevře" 18. ledna a potrvá do 28. února. Více informací najdete na stránkách galerie Czech Photo Centre v Nových Butovicích.