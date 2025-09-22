Rok 2025 byl plný sportovních emocí. Připomeňte si ty největší okamžiky

Slavia vládla fotbalovému ročníku
Fotbal zůstal nejdominantnějším sportem v Česku. Sezona 2024/25 byla jasnou záležitostí pro Slavii, která soupeře převyšovala od začátku do konce. Sparta tentokrát nedokázala udržet krok a titul se přesunul do Edenu. Ohlédnutí za domácí ligou i evropskými poháry nabízí SportWin.cz.
Hokejové drama až do poslední sirény
Hokejová Extraliga vyvrcholila památnou finálovou sérií mezi Pardubicemi a Kometou Brno. Pardubice měly výhodu domácího prostředí, ale v rozhodujícím sedmém zápase padly. Kometa tak oslavila titul, který se zapíše mezi největší překvapení posledních let.
Procházka ukázal sílu v UFC
Začátek roku patřil českému MMA jedničce Jiřímu Procházkovi. V oktagonu UFC dokázal po fenomenálním výkonu přemoci bývalého šampiona Jamahala Hilla, jehož ukončil na technické KO, a znovu se zapsal mezi největší hvězdy světového MMA.
Tenisový rok pod taktovkou Sinnera a Alcaraze
Čtyři grandslamy roku 2025 přinesly strhující tenisová dramata, která potvrdila nástup nové generace. Italský talent Jannik Sinner ovládl Australian Open i Wimbledon. Na tvrdých kurtech v Melbourne předvedl sebevědomý výkon, v němž ho nezastavila ani zkušenost soupeřů. Na trávě v Londýně pak potvrdil svou univerzálnost a zvedl nad hlavu svůj druhý grandslam sezony.
Carlos Alcaraz zase ukázal, že jeho síla roste na antuce i na betonu. Na Roland Garros v Paříži předvedl nevídanou vytrvalost, když otočil semifinálový zápas po ztracených setech. V New Yorku na US Open pak kraloval svou dynamickou hrou a nedal konkurentům šanci.
Tento rok se tak nesl ve znamení jasné rivality mezi Sinnerem a Alcarazem, která slibuje, že tenis má své nové tahouny. Oba hráči si rozdělili grandslamy rovným dílem a potvrdili, že po éře Djokoviće a Nadala přichází nová kapitola.
Hamilton u Ferrari a Verstappenův pád
Velkou pozornost na sebe letos strhla Formule 1. Lewis Hamilton po letech v Mercedesu přestoupil do Ferrari, ale očekávání fanoušků se zatím nenaplňují. Slavný britský jezdec se neustále pere s vozem, a dokonce se ještě ani jednou neobjevil na stupních vítězů.
Ještě větším šokem je situace kolem Maxe Verstappena. Po čtyřech letech dominace tentokrát nezabojuje o titul. McLaren vybudoval opravdu špičkový vůz a v čele s dvojicí jezdců Lando Norris - Oscar Piastri nechává konkurenci daleko za sebou. Celou sezonu sleduje.
MotoGP pod taktovkou Marca Márqueze
Motocyklová sezona 2025 má jasného vládce. Marc Márquez po přestupu na Ducati našel druhý dech a v MotoGP se stal opět nedostižným. Jedenáct vítězství a čtrnáct pódiových umístění mu zajistily obrovský náskok před zbytkem startovního pole. Na druhém místě se drží jeho bratr Álex Márquez, třetí je Francesco Bagnaia. Přestože konkurence bojuje statečně, Marc ukazuje, že i po letech zůstává fenoménem.
Rok plný příběhů
Sportovní rok 2025 ukázal kontrasty. Jistotu Slavie, další finálové zklamání Pardubic, návrat Procházky, vítězství mladých tenistů i propad Verstappena. Ať už fandíte tradičním sportům, nebo rychlým strojům, všechno podstatné najdete na Sportwin.cz a Motorsportcz.cz.