Rodinné zážitky v čisté přírodě

Most přes horský potok Zamser Bach | Foto: Zillertal Tourismus/ Simon Hausberger

Alpský Zillertal je velmi oblíbeným místem pro rodiny s dětmi. Nabízí totiž pestrý koktejl dobrodružství, požitků a odpočinku pro malé i velké. Děti a pohyb prostě patří k sobě a neexistuje snad nic hezčího, než když sledujete své potomky při dovádění na zdravém alpském vzduchu. Tento článek je součástí speciálního projektu připraveného ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.

Komerční projekt - Aby byla dovolená opravdu vydařená, měla by nabídnout zážitky pro všechny členy rodiny. A to jak pro rodinu jako celek, tak i pro každého jejího člena. Děti si přece potřebují užít zábavu i se svými vrstevníky a rodiče mají naopak i právo na trochu své zábavy a odpočinku. K destinacím, kde je na to obzvláště pamatováno, patří i rakouský Zillertal. Tam se dětským hřištěm stává už sama příroda, nicméně během pěších či cyklistických výletů lze doputovat k mnoha zajímavým místům a chatám vybaveným hřišti, sportovišti a zábavními centry.

Léto v Rakousku Ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung jsme pro vás připravili speciál, který Vás zve do letních Zillertalských Alp. Další tipy na příjemně strávený čas v této oblasti naleznete zde >>

Pěší turistika je prospěšná pro celou rodinu, společné výlety umožňují rodičům předávat dětem své znalosti a zkušenosti hravou, nenásilnou formou a společné zážitky se stanou něčím, na co lze pak vzpomínat po celý život. Plánování takových výletů však musí být provedeno tak, aby ho zvládli ti nejmenší i nejstarší členové rodiny a také aby si všichni bez rozdílu přišli na své. Rodiče se obvykle zabaví snadněji, pro ně skýtá zillertalská příroda se všemi svými krásami a příležitostmi lákajícími ke sportu, adrenalinu i dobrému jídlu či pití bezpočet možností. Ale co děti? Jak je zabavit, aby se během putování nenudily, měly se na co těšit a aby za své snažení byly také náležitě odměněny?

V Zillertalu takové dilema řešit nemusíte. Existuje tu celá řada turistických stezek orientovaných na rodiny a několik tipů pro takové výlety jsme si pro vás připravili i my.

Fügen-Kaltenbach a Hubertova kaple

Pohodlnou rodinnou procházku, kterou lze zvládnout i s velmi malými dětmi, nabízí například 2,4kilometrový okruh v oblasti Fügen-Kaltenbach. Ten vás provede od lyžařské chaty Kaltenbacher ke krásné kapli Hubertus, postavené v roce 1984 v blízkosti Zillertaler Höhenstraße u příležitosti 175. výročí tyrolského povstání proti okupaci, a zpět. Po celé trase s výškovými rozdíly maximálně 165 metrů si budete moci vychutnat fantastický výhled na horský svět Zillertalu. Po krátké cestě z kopce dojdete i k parku s dobrodružným hřištěm, kde se děti zabaví a zároveň se dozví mnoho fascinujících informací o zvířatech zdejšího kraje.

Kulinářská stezka v Zell-Gerlos

Pokud si s rodinou rádi pochutnáváte na dobrotách, vydejte se na klidnou procházku po Zell-Gerlos. Kromě muzeí, kaple, historických budov a jeskyní zde najdete i řadu kulinářských zařízení s bezpočtem různých druhů místních delikates. Zlatým hřebem zdejšího putování vám bude kuchařská chata Kreuzwiesenalm, kde si na slunečné terase bude moci vychutnat lahodné pochoutky a jako odměnu za výlet získáte také malou knihu receptů, která vám pomůže připravit si mnoho zillertalských specialit i po návratu domů.

Dobrodružná cesta údolím Tuxbachu

Hledáte túru, která kombinuje zábavu, sport i přírodu? Pak rozhodně vyzkoušejte stezku vedoucí údolím podél řeky Tuxbach mezi Tux-Vorderlanersbach a Hintertux. Trasa se skládá z mnoha ze vzrušujících fází vyvolávajících představivost dětí a testujících jejich atletické dovednosti a zručnost.

Vodní sportoviště Brindlang

Ze dřeva a kamenů byla vybudována "vodní stezka" nového přírodního dobrodružství v Mayrhofenu. Zdejší areál Brindlang nabízí v srdci lesa Scheuling velké množství dřevěných žlabů, kanálů i vodní nádrž vybízející k vodním radovánkám hlavně za horkých letních dnů. Nechybí písek, vodní mlýnské kolo a řada dalších atrakcí, které jsou zárukou dětské zábavy, a je ideálním výletovým cílem pro celou rodinu.

Zillertal Activcard

To je jen stručný výčet možných aktivit, které lze podniknout s dětmi v rámci pobytu v Zillertallu. A pokud se zde rozhodnete strávit alespoň pár dnů, ptejte se rozhodně po turistické kartě Zillertal Activcard. Platí od 26. května do 7. října 2018 a otevře vám zvýhodněnou cestu k mnoha zážitkům, snadnému cestování lanovkou, vlakem či autobusem.

A pokud si rodiče zakoupí dvě karty pro dospělé, děti mladší 15 let s nimi budou cestovat zdarma.

Tento článek je součástí speciálního projektu připraveného ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.