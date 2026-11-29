V lese u kalifornského Foresthillu našla žena venčící psa lidskou hlavu v odpadkovém pytli. Vyšetřovatelé dlouho netušili, komu patří. Muž se totiž neobjevil v žádném seznamu pohřešovaných a jeho rodina tvrdila, že je stále naživu. Po čtyřech letech přinesla průlom genetická genealogie. Ta policii nasměrovala přímo k jeho nejbližším.
Bylo 28. září 2022, když žena vyrazila venčit psa do zalesněné oblasti u kalifornského Foresthillu. V části Todd Valley narazila na odpadkový pytel. Byla v něm lidská hlava. Žena ihned zavolala policii. Vyšetřovatelé ale brzy zjistili, že před sebou mají mimořádně obtížný případ.
Vyšetřování se táhlo další roky. Průlom přišel až letos v listopadu, kdy se policistům díky forenzní genetické genealogii podařilo vystopovat vzdálené příbuzné neznámého muže a určit jeho totožnost. Ukázalo se, že ostatky patří třiasedmdesátiletému Paulu Wesleymu Fitzmauricemu. Jenže místo dalšího vodítka čekalo detektivy ještě větší překvapení. Paula totiž nikdo nepohřešoval. Jeho nejbližší příbuzní navíc tvrdili, že je stále naživu.
Čtyři roky bez jména
První měsíce vyšetřování nepřinesly téměř žádnou stopu. Na začátku měli vyšetřovatelé jen lidské ostatky a několik málo vodítek. Pitva pomohla určit přibližný věk muže a další tělesné znaky. Specialisté z Kalifornské státní univerzity v Chicu podle lebky vytvořili podobiznu, jenže nikdo se neozval.
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