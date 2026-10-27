Rodina potřebovala víc místa, nástavba historické vily na pražské Ořechovce by ale narušila její původní podobu. Architekt Jan Šépka proto navrhl samostatný dům v zahradě. Má čtyři podlaží, užitnou plochu pouhých 34 metrů čtverečních a dvěma starším dětem nabízí vlastní pokoje i koupelny.
Když majitel vily na pražské Ořechovce v roce 2021 oslovil architekta Jana Šépku, počítal s tím, že rodině přidá prostor nástavbou. Dům z počátku 20. století ale dodnes zachovává svou původní architekturu a další patro by ji výrazně změnilo. Šépka proto přišel s jiným řešením: místo přestavby vily navrhl samostatnou stavbu v zahradě.
Nový dům slouží dvěma starším dětem. Stojí mezi vzrostlými stromy, původní vile nekonkuruje a přitom rodině poskytuje další zázemí. Architekt při návrhu musel vyřešit, jak na malé ploše vytvořit plnohodnotné bydlení a zároveň zachovat zahradu v původní podobě.
Čtyři patra na minimální ploše
Dům dostal jméno Skříň. Při pohledu na jeho rozměry je zřejmé proč: půdorys měří pouhých pět krát 2,5 metru. Místo do šířky se stavba rozvíjí vzhůru, do čtyř podlaží, která dohromady nabízejí 34 metrů čtverečních užitné plochy.
Přízemí zůstává otevřené. Slouží jako kryté posezení a vstup do domu, odkud vede vzhůru točité schodiště. O patro výš se nachází obytná kuchyň, nad ní dva samostatné pokoje. Jeden obývá Ema, druhý Jan. Oba mají vlastní toaletu a sprchový kout, takže děti získaly nejen vlastní pokoj, ale také větší soukromí.
Architekt musel při návrhu počítat s každým centimetrem. Úložné prostory proto zabudoval přímo do stavby jako truhlářské prvky, aby malé místnosti nezaplnil další nábytek. V obou pokojích lze sklopit druhou postel. Dům tak umožňuje pohodlné přespání dalších lidí, aniž by potřeboval další místnost.
Kvůli stromům stojí na ocelových nohách
Dům se musel vejít nejen do malé plochy, ale také mezi stromy, které už v zahradě rostly. Šépka chtěl zachovat všechny, a proto postavil základy domu na mikropilotech, které omezují zásahy do půdy a riziko poškození kořenového systému.
Samotná stavba vznikala jako stavebnice. Ocelové nohy vyrobili v dílně a na zahradu je usadil jeřáb. Také dřevěná část domu a jednotlivá podlaží vznikaly předem mimo staveniště. Na místě pak jednotlivé díly osadili během jediného dne.
Velké prosklené stěny přivádějí dovnitř světlo a propojují interiér se zahradou. Zároveň ale vyvolaly otázku, jak zajistit soukromí. Řešením jsou sklápěcí okenice, kterými lze dům otevřít okolí, nebo ho naopak úplně uzavřít.
Pokoj mezi korunami stromů
Nejvýše položený pokoj se nachází přímo mezi korunami stromů. Při otevřeném okně se tak obyvatelé domu ocitají v těsném kontaktu se zahradou, přestože jsou několik metrů nad zemí. „Není potřeba pouštět si hudbu ani rádio – zpěv ptáků tento zážitek spolehlivě nahradí,“ popisuje Šépka atmosféru horního patra.
Dům podle architekta neměl konkurovat původní vile. Jeho úkolem bylo vytvořit nové bydlení, aniž by se kvůli němu musela měnit historická stavba nebo obětovat vzrostlé stromy. Namísto velké přístavby tak rodina získala samostatný prostor pro dvě děti.
Projekt vznikal v letech 2021 až 2023, realizace pokračovala od roku 2023 do roku 2026. Výsledkem je dům, který na pouhých 34 metrech čtverečních nabízí kuchyň, dva pokoje, dvě koupelny i úložné prostory. Především ale ukazuje, že když starému domu chybí místo, nemusí být jediným řešením přestavět ho.
VIDEO: Bistro ve Vodňanech láká k návštěvě
Zdroj: autorský článek, Šépka architekti
Problém, o kterém se v práci mlčí. Menopauza připravuje ženy o peníze i kariéru
Vlivné evropské odbory tvrdí, že miliony Evropanek kvůli příznakům menopauzy přicházejí o výdělky, kariérní postup i část budoucího důchodu. Požadují proto lepší pracovní podmínky a konkrétní opatření na ochranu zaměstnankyň. Evropské instituce už se tématem zabývají, závazná pravidla ale zatím na stole nejsou.
V Izraeli začaly volby. Lidé rozhodují, zda v čele země zůstane Netanjahu
V Izraeli v úterý ráno začaly parlamentní volby. V prvním hlasování od tragického teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 lidé rozhodují, zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua nebo ji vystřídá opozice vedená centristou a bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem, jehož mírně favorizují průzkumy.
„Teta Alenka“ je zpět v akci. Schillerová míří do srdce českých Vietnamců. Ne poprvé
Vietnamská tržnice Sapa vyhlíží vládní návštěvu. V úterý tam zamíří ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která chce s vietnamskými podnikateli probrat nejen návrat elektronické evidence tržeb, ale také otázky k daňovému systému. Není to poprvé, co se takhle propojuje s Vietnamci – v červnu zavítala také do brněnského obchodního centra Vinamo, kde „teta Alenka“ měla podobný program.
ŽIVĚ Rusové znovu udeřili na Kyjev. Terčem byl opět i významný Jižní most přes Dněpr
Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo dalšímu nočnímu raketovému útoku Ruska. Vedle několika domů byl poškozen také Jižní most přes Dněpr včetně infrastruktury metra, uvedl dnes starosta Vitalij Kličko. O několik hodin dříve informoval o pondělním večerním útoku, při němž zemřel člověk a deset utrpělo zranění, většina z nich v areálu vysokoškolských kolejí.
Z Chorého udělaly blázna i Slavia a FAČR. Teď od něj daly pokrytecky ruce pryč
Blázen nezvládající emoce. Do téhle nelichotivé škatulky spadl fotbalový útočník Tomáš Chorý. Ale nejen vlastní vinou. Dvoumetrové věži pomohli ke dnu nečinností jeho šéfové ze Slavie i z pražského Strahova. A teď od toho dávají ruce pryč.