Přeskočit na obsah
Benative
27. 10. Šarlota
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Rodina se šesti dětmi potřebovala víc místa. Teď část z nich bydlí ve Skříni

V domě dnes bydlí dvě z dětí majitelů.
Majitelé si nový dům užívají.
Každý z pokojů má navíc možnost sklopení další postele, takže v něm mohou pohodlně přespat dva lidé.
Rodiče mají dvě nejstarší děti na pozemku.
Dům stojí na mikropilotech, aby nedošlo k poškození kořenového systému okolních stromů.
Zobrazit
58 fotografií
V domě dnes bydlí dvě z dětí majitelů. |
Foto: Šépka architekti / Jan Šépka – Aleš Jungmann, se souhlasem
Terezie Benoni
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Rodina potřebovala víc místa, nástavba historické vily na pražské Ořechovce by ale narušila její původní podobu. Architekt Jan Šépka proto navrhl samostatný dům v zahradě. Má čtyři podlaží, užitnou plochu pouhých 34 metrů čtverečních a dvěma starším dětem nabízí vlastní pokoje i koupelny.

Reklama

Když majitel vily na pražské Ořechovce v roce 2021 oslovil architekta Jana Šépku, počítal s tím, že rodině přidá prostor nástavbou. Dům z počátku 20. století ale dodnes zachovává svou původní architekturu a další patro by ji výrazně změnilo. Šépka proto přišel s jiným řešením: místo přestavby vily navrhl samostatnou stavbu v zahradě.

Nový dům slouží dvěma starším dětem. Stojí mezi vzrostlými stromy, původní vile nekonkuruje a přitom rodině poskytuje další zázemí. Architekt při návrhu musel vyřešit, jak na malé ploše vytvořit plnohodnotné bydlení a zároveň zachovat zahradu v původní podobě.

Související

Čtyři patra na minimální ploše

Dům dostal jméno Skříň. Při pohledu na jeho rozměry je zřejmé proč: půdorys měří pouhých pět krát 2,5 metru. Místo do šířky se stavba rozvíjí vzhůru, do čtyř podlaží, která dohromady nabízejí 34 metrů čtverečních užitné plochy.

Architekt dům navrhl jako skříň, která dokonale zapadne do okolní zahrady.
Architekt dům navrhl jako skříň, která dokonale zapadne do okolní zahrady.Foto: Architekt Jan Šépka, se souhlasem

Přízemí zůstává otevřené. Slouží jako kryté posezení a vstup do domu, odkud vede vzhůru točité schodiště. O patro výš se nachází obytná kuchyň, nad ní dva samostatné pokoje. Jeden obývá Ema, druhý Jan. Oba mají vlastní toaletu a sprchový kout, takže děti získaly nejen vlastní pokoj, ale také větší soukromí.

Reklama
Reklama

Architekt musel při návrhu počítat s každým centimetrem. Úložné prostory proto zabudoval přímo do stavby jako truhlářské prvky, aby malé místnosti nezaplnil další nábytek. V obou pokojích lze sklopit druhou postel. Dům tak umožňuje pohodlné přespání dalších lidí, aniž by potřeboval další místnost.

Celková užitná plocha domu je pouhých 34 m².
Celková užitná plocha domu je pouhých 34 m². Foto: Šépka architekti, se souhlasem

Kvůli stromům stojí na ocelových nohách

Dům se musel vejít nejen do malé plochy, ale také mezi stromy, které už v zahradě rostly. Šépka chtěl zachovat všechny, a proto postavil základy domu na mikropilotech, které omezují zásahy do půdy a riziko poškození kořenového systému.

Dům má čtyři podlaží a na šířku 2,5 m.
Dům má čtyři podlaží a na šířku 2,5 m.Foto: Šépka architekti, se souhlasem

Samotná stavba vznikala jako stavebnice. Ocelové nohy vyrobili v dílně a na zahradu je usadil jeřáb. Také dřevěná část domu a jednotlivá podlaží vznikaly předem mimo staveniště. Na místě pak jednotlivé díly osadili během jediného dne.

Velké prosklené stěny přivádějí dovnitř světlo a propojují interiér se zahradou. Zároveň ale vyvolaly otázku, jak zajistit soukromí. Řešením jsou sklápěcí okenice, kterými lze dům otevřít okolí, nebo ho naopak úplně uzavřít.

Reklama
Reklama
Do domu se vejde kuchyň, dva pokoje, koupelny, úložné prostory i možnost přespání pro několik osob.
Dům je úzký pouhých 2,5 metru.
V domě dnes bydlí dvě z dětí majitelů.
Do jednotlivých pater se stoupá po točitém schodišti.
Zobrazit
58 fotografií

Pokoj mezi korunami stromů

Nejvýše položený pokoj se nachází přímo mezi korunami stromů. Při otevřeném okně se tak obyvatelé domu ocitají v těsném kontaktu se zahradou, přestože jsou několik metrů nad zemí. „Není potřeba pouštět si hudbu ani rádio – zpěv ptáků tento zážitek spolehlivě nahradí,“ popisuje Šépka atmosféru horního patra.

Dům podle architekta neměl konkurovat původní vile. Jeho úkolem bylo vytvořit nové bydlení, aniž by se kvůli němu musela měnit historická stavba nebo obětovat vzrostlé stromy. Namísto velké přístavby tak rodina získala samostatný prostor pro dvě děti.

Patra spojuje točité ocelové schodiště.
Patra spojuje točité ocelové schodiště. Foto: Šépka architekti, se souhlasem

Projekt vznikal v letech 2021 až 2023, realizace pokračovala od roku 2023 do roku 2026. Výsledkem je dům, který na pouhých 34 metrech čtverečních nabízí kuchyň, dva pokoje, dvě koupelny i úložné prostory. Především ale ukazuje, že když starému domu chybí místo, nemusí být jediným řešením přestavět ho.

VIDEO: Bistro ve Vodňanech láká k návštěvě

Vodňanské bistro Pura Vida je v srdci města, na autobusovém nádraží. Jeho majitelky Lucie s Denisou se nevzdávají navzdory technickým potížím. | Video: Kryštof Benoni

Zdroj: autorský článek, Šépka architekti

Prohlédnout 58 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem
FILE PHOTO: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a press conference, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Jerusalem

V Izraeli začaly volby. Lidé rozhodují, zda v čele země zůstane Netanjahu

V Izraeli v úterý ráno začaly parlamentní volby. V prvním hlasování od tragického teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 lidé rozhodují, zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua nebo ji vystřídá opozice vedená centristou a bývalým šéfem armády Gadim Eisenkotem, jehož mírně favorizují průzkumy.

Střípky z návštěvy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) v brněnské tržnici Vinamo, červen 2026.
Střípky z návštěvy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) v brněnské tržnici Vinamo, červen 2026.
Střípky z návštěvy ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) v brněnské tržnici Vinamo, červen 2026.

„Teta Alenka“ je zpět v akci. Schillerová míří do srdce českých Vietnamců. Ne poprvé

Vietnamská tržnice Sapa vyhlíží vládní návštěvu. V úterý tam zamíří ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, která chce s vietnamskými podnikateli probrat nejen návrat elektronické evidence tržeb, ale také otázky k daňovému systému. Není to poprvé, co se takhle propojuje s Vietnamci – v červnu zavítala také do brněnského obchodního centra Vinamo, kde „teta Alenka“ měla podobný program.

Aftermath of a Russia nmissile strike in Kyiv
Aftermath of a Russia nmissile strike in Kyiv
Aftermath of a Russia nmissile strike in Kyiv

ŽIVĚ Rusové znovu udeřili na Kyjev. Terčem byl opět i významný Jižní most přes Dněpr

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo dalšímu nočnímu raketovému útoku Ruska. Vedle několika domů byl poškozen také Jižní most přes Dněpr včetně infrastruktury metra, uvedl dnes starosta Vitalij Kličko. O několik hodin dříve informoval o pondělním večerním útoku, při němž zemřel člověk a deset utrpělo zranění, většina z nich v areálu vysokoškolských kolejí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama