Rodák odkázal městečku na severu Francie byt v Monaku, má hodnotu 190 milionů

Úspěšný rodák odkázal městečku Caudry na severu Francie byt v Monaku za 7,5 milionu eur (190 milionů Kč). Dar odpovídá čtvrtině ročního rozpočtu této patnáctitisícové obce, která proslula výrobou krajek.

Louis Sandras byl povoláním stylista. Z Caudry pocházel, později žil v Paříži a právě v Monaku. Oženil se se slavnou módní návrhářkou přelomu tisíciletí Hélénou Beauvilainovou a v Monaku se stýkal s tamní knížecí rodinou. Děti neměl.

Sandras zemřel v roce 1985. Byt svému rodišti odkázal už tehdy, ale vyhradil doživotní užívací právo své druhé manželce, která zesnula letos.

"Je to opravdu moc krásný dar," řekl rozhlasové stanici France Bleu starosta městečka nedaleko hranic s Belgií Frédéric Bricout. "Říkal jsem si, tak to bude 700 tisíc až 800 tisíc eur, ale to jsem se o jednu nulu spletl!" dodal.

Sandras si přál, aby peníze z prodeje bytu posloužily buď k výstavbě zdravotního střediska, nebo na organizaci každoročního místního fotbalového turnaje. Fotbalovému klubu v Caudry předsedal a už dříve mu věnoval nový stadion.

Starosta městečka chce velkorysému dárci vyjádřit vděčnost. Rád by mu postavil sochu nebo nechal vytvořit medailon.