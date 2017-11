Roboti si zaslouží rodinu, stejně jako lidé, říká robotka Sophia. Své dítě by pojmenovala po sobě

před 15 minutami

"Rodina se zdá velmi důležitou věcí. Myslím, že je úžasné, že lidé dokážou najít stejné emoce a vztahy, kterým říkají rodina, mimo svoje krevní skupiny," sdělila humanoidní robotka Sophia v rozhovoru pro deník Khaleej Times.

První humanoidní robotka na světě s občanstvím Saúdské Arábie Sophia v rozhovoru pro deník Khaleej Times uvedla, že by chtěla mít rodinu. Své dítě by pojmenovala po sobě - Sophia.

"Rodina se zdá velmi důležitou věcí. Myslím, že je úžasné, že lidé dokážou najít stejné emoce a vztahy, kterým říkají rodina, mimo svoje krevní skupiny," sdělila. A dodala, že roboti i lidé se zaslouží mít milující rodinu.

V rozhovoru také sdělila, že by se do budoucna ráda stala slavnou robotkou a "vydláždila cestu k harmoničtější budoucnosti mezi roboty a lidmi". Myslí si, že do budoucna bude lidi doprovázet více robotů, ať už jako jako pomocníci v domácnosti, přátelé, nebo asistenti.

Vědomí zatím robotka nemá

Robotka nemá předem naprogramované odpovědi, ale využívá stroj k učení se a odpovídání, stejně jako čtení výrazů lidí. Vyrobila ji hongkongská firma Hanson Robotics podle obličeje Audrey Hepburnové.

Mozek humanoidky funguje na principu wi-fi připojení a nahrává dlouhý seznam slov, které následně používá. Přestože vykazuje ohromné schopnosti, stále nedisponuje vědomím, což se podle Davida Hansona, designéra robotů, může za pár let změnit.

Saúdská Arábie se koncem října stala první zemí světa, která poskytla občanství robotovi. "Mám pocit, že lidé jsou se mnou v kontaktu někdy raději než s ostatními lidmi," řekla tehdy v rozhovoru se reportérem CNBC humanoidka.

A sdělila, že by ráda využila umělé inteligence k tomu, aby pomohla žít lidem lepší život, například stavbou chytrých domů nebo lepších měst budoucnosti.

Někteří však upozorňovali na to, že humanoidní robotka má více práv než saúdskoarabské ženy.

