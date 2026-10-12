Roboti rozvážejí jídlo, lidé je kopou. Amerika zkouší, zda spolu dokážou žít

Po amerických chodnících jezdí stále více autonomních robotů, kteří zákazníkům doručují jídlo. Místo nadšení z technologické novinky ale někdy přicházejí kopance, graffiti nebo pokusy stroje převrátit. Odborníci upozorňují, že nejde jen o kuriózní záběry na sociálních sítích. Ve hře je i to, jak lidé přijímají nové technologie a jak se s nimi naučí sdílet veřejný prostor.
Když se do ulic Filadelfie začali letos dostávat malí roboti rozvážející jídlo, někteří místní je přivítali po svém. Stroje, které se proplétají mezi chodci a vozí objednávky z restaurací, lidé blokovali, posprejovali, sedali si na ně a také je převraceli kopanci. Záběry se rychle objevily na internetu a vyvolaly otázku, zda se město dokáže s novými obyvateli chodníků sžít.
Reportér deníku The Philadelphia Inquirer Dugan Arnett popsal, jak se roboti během několika měsíců stali součástí pouličního života ve Filadelfii – a zároveň terčem posměchu i otevřeného nepřátelství. Na sociálních sítích se dokonce objevují výzvy k jejich ničení.
Filadelfie přitom není jediným místem, kde lidé autonomní stroje napadají. Společnosti, které roboty provozují, se s poškozováním setkávají i v dalších amerických městech.
Kopance, graffiti a robot na zemi
V dubnu se situaci věnoval také server Semafor. Ali Kashani, šéf společnosti Serve Robotics, která provozuje doručovací roboty, redakci potvrdil, že firma intenzivně řeší, jak si poradit s vysokými náklady na opravy strojů, které lidé poškozují. Podle něj se však incidenty objevují u méně než jednoho procenta ze 100 tisíc jízd. Roboti jsou podle něj konstruovaní tak, aby zvládli i převrácení. Konkurenční společnost Coco vybavila své stroje alarmem, který má neoprávněné zásahy odrazovat.
Firmy podle Semaforu zatím nepovažují vandalismus za zásadní obchodní riziko. Záleží jim ale na tom, zda si lidé jejich technologie oblíbí. Právě přijetí veřejností může rozhodovat o tom, zda se autonomní doručování rozšíří do dalších měst.
Příběhy z Filadelfie mají navíc staršího předchůdce. V roce 2015 tam skončila cesta hitchBOTu, kanadského robota, který se vydal na cestu stopem a spoléhal na ochotu lidí pomoci mu dostat se dál. Ve Filadelfii ho našli zničeného, s utrženou hlavou a pažemi. Když se o deset let později na chodnících objevili doručovací roboti, vzpomínka na hitchBOT se vrátila.
Proč lidé útočí na stroje?
Není to ale problém pouze jednoho města. Americký zpravodajský web Billy Penn se tématu věnoval v dubnu a citoval výzkumníky z Temple University, kteří zkoumají, proč lidé na roboty útočí. Podobné incidenty podle nich zaznamenávají napříč Spojenými státy.
Motivace bývají různé. Někdo chce upoutat pozornost a získat publikum na sociálních sítích. Jiného rozčiluje, že mu stroj překáží v cestě nebo se pohybuje příliš pomalu. Podobnou netrpělivost v lidech vyvolávají i chodci, kteří se loudají nebo při chůzi sledují telefon. Autonomní roboti se tak stávají dalším terčem frustrace, kterou lidé znají z běžného života.
Výzkumnice Lindsay Ouellette z Temple University se robotickému vandalismu věnovala ve své disertaci. V experimentech zkoumala, co lidi vede k tomu, aby do robota kopli. Výzkum ukázal, že lidé nemusí do robotů kopat jen proto, že jim překážejí nebo je rozčilují. Lindsay Ouellette zjistila, že větší roli hrála snaha něco útokem získat než potřeba robota potrestat. Rozhodující tedy nebyl pouze vztek na stroj, ale i očekávání, že agresivní chování člověku přinese nějakou výhodu.
Zajímavé je také zjištění, že robotům nemusí pomáhat ani snaha působit lidštěji. Doručovací stroje pro Uber Eats mají například oči a různé výrazy, které jim mají dodat přívětivější vzhled. Podle Ouellette však samotné lidské rysy ochotu lidí roboty šetřit nezvyšovaly.
Když robot překáží
Ne všechny konflikty přitom začínají úmyslným útokem. Autonomní stroje se pohybují v prostoru, který už sdílejí chodci, cyklisté, lidé s kočárky nebo osoby s omezenou pohyblivostí. Když se robot zasekne, zabere místo nebo nedokáže správně vyhodnotit situaci, může vyvolat skutečné potíže.
The Philadelphia Inquirer popsal také případ ženy, které doručovací robot ve Filadelfii přejel a poškrábal jí nohu, když čekala na křižovatce. Sama přitom nebyla odpůrkyní nových technologií. Upozorňovala spíš na potřebu důkladně promyslet, jaký dopad budou mít na běžný život lidí.
V jiných městech zase doručovací roboti prorazili skleněné stěny autobusových zastávek. Technologická novinka tedy nemusí být jen obětí lidského chování; někdy sama vytvoří problém, který musí řešit její provozovatelé i město. Firmy musí nejen vylepšovat navigaci a odolnost strojů, ale také počítat s tím, že chodníky nejsou laboratorní prostředí. Lidé se na nich pohybují nepředvídatelně a ne každý chce uvolňovat cestu dalšímu stroji.
Ne každý chce roboty zničit
Obraz nepřátelské Ameriky, která se vrhá na každý autonomní stroj, by byl zavádějící. Firmy podle Semaforu označují případy poškozování za relativně vzácné. A reportáž The Philadelphia Inquirer zachycuje také opačné reakce: lidé roboty pozorují, hladí je, pomáhají jim, když uvíznou, nebo se nad nimi jednoduše pozastaví.
Stejný stroj může v jednom člověku vyvolat zvědavost, v druhém podráždění a ve třetím chuť natočit virální video. Jeho budoucnost tak nebude záviset jen na senzorech, bateriích a algoritmech, ale i na tom, jak se lidé rozhodnou s novou technologií zacházet.
Zdroj: temple.edu, billypenn.com, inquirer.com, semafor.com, washingtonpost.com
Hromady zkaženého jídla po kyberútoku na supermarkety. Stejný den vyhořela i slavná tržnice
V desítkách francouzských supermarketů přestala fungovat chladicí zařízení a řada čerstvých nebo mražených potravin se zkazila, informoval v pondělí francouzský deník Ouest-France. Ve stejný den požár zničil nejstarší pařížskou zastřešenou tržnici s potravinami Marché Couvert des Enfants Rouges.
Vytáhl pušku z pouzdra na kytaru a začal střílet. Žák zranil ředitele školy i učitelku
Při střelbě ve střední škole ve francouzském městě Aubagne utrpěli zranění ředitel zařízení a učitelka, informovala v pondělí francouzská média. Policie podle nich zadržela podezřelého ze střelby, kterým je čtrnáctiletý žák. Na místo míří ministr vnitra Laurent Nuňez a šéf resortu školství Edouard Geffray. Aubagne se nachází nedaleko jihofrancouzského města Marseille. Motiv činu zatím není jasný.
Překvapivá nabídka Zelenského: uspořádáme volby. Má jednu podmínku
„Pokud prezident Trump opravdu chce změnu prostřednictvím voleb, ať řekne Putinovi, že chceme dva měsíce. Šedesát dní oddechu. Úplné příměří na 60 dní a my zorganizujeme volby. Samozřejmě budeme připraveni akceptovat jakoukoli volbu našeho lidu," řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tím na Trumpova víkendová slova, že Ukrajina by si měla zvolit novou hlavu státu.
ŽIVĚ Trump vyhlásil příměří, Rusko vzápětí udeřilo. Kyjev hlásí útoky na elektrárny
Moskva zaútočila na ukrajinský energetický závod poté, co americký prezident Donald Trump oznámil energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Uvedl to v neděli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Trump oznámil okamžité energetické příměří mezi Ruskem a Ukrajinou s tím, že obě strany souhlasily. Zelenskyj však uvedl, že o dohodě nevěděl. Příměří je ochoten dodržovat, pokud tak učiní i Rusko.
Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který vytvořil slabou vrstvu
Na Sněžce napadl první sníh letošní zimy, který vytvořil slabou sněhovou vrstvu. Podle meteorologů jde o první den letošní zimy, kdy některá ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) ohlásila souvislou sněhovou pokrývku.