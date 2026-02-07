Riskovala kvůli fotce. Lyžařku napadla vzácná šelma, krvavý útok zachytila kamera

Lyžařka v severozápadní Číně utrpěla vážná zranění poté, co se rozhodla přiblížit ke sněžnému leopardovi a zvíře zblízka vyfotografovat. Vzácné setkání, které mělo zůstat jen u pozorování z dálky, se tak náhle proměnilo v dramatický boj o život. Útok, zachycený na video, na sociálních sítích znovu otevřel otázku, kde končí lidská zvědavost a začíná mnohdy netušené nebezpečí divoké přírody.
K incidentu došlo na konci ledna v okrese Fuyun, který leží v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Žena se podle dostupných informací vracela z lyžování do hotelu, když narazila na sněžného leoparda. Namísto toho, aby zůstala v bezpečné vzdálenosti, rozhodla se šelmu z blízka vyfotografovat. Přestože místní úřady pravidelně varují obyvatele i návštěvníky před zvýšeným výskytem těchto šelem a důrazně doporučují se k nim nepřibližovat, turistka upozornění zcela ignorovala.
Podle úřadů se žena přiblížila ke zvířeti přibližně tři metry. V tu chvíli sněžný leopard zaútočil. Náhlý výpad byl rychlý a tvrdý. Šelma se zaměřila především na oblast hlavy a obličeje. Právě tato část těla bývá při podobných útocích nejzranitelnější a často rozhoduje o následcích nebezpečného setkání. V tomto případě sehrála klíčovou roli lyžařská helma, která podle lékařů výrazně zmírnila rozsah zranění.
Na místo okamžitě přiběhli přihlížející lidé, mezi nimi i instruktor lyžování. Pomocí lyžařských holí a dalších improvizovaných prostředků se jim podařilo leoparda zahnat a dostat zraněnou ženu do bezpečí. Turistku následně záchranná služba převezla do nemocnice. Podle dostupných informací je její stav stabilizovaný.
Vzácní, ale neviditelní
Sněžní leopardi, latinsky Panthera uncia, patří k nejvzácnějším a nejhůře pozorovatelným velkým kočkám na světě. Jsou známí svojí plachostí a schopností pohybovat se v extrémně náročném horském terénu. Lidem se zpravidla vyhýbají. Obývají rozsáhlé oblasti Střední a Jižní Asie. Odhady ochranářských organizací hovoří o tom, že na území Číny žije přibližně 60 procent všech volně žijících sněžných leopardů, přičemž jejich celkový počet se celosvětově odhaduje na více než šest tisíc jedinců.
Lednový útok ukázal, jak snadné je takovou šelmu podcenit. Zároveň připomněl, že i zdánlivě klidné setkání s divokým zvířetem se může během několika vteřin změnit v život ohrožující situaci. Případ tak znovu otevřel širší debatu o vztahu člověka k přírodě a o tom, kde leží hranice mezi touhou po dokonalém záběru na sociální sítě a nebezpečnou lehkovážností.
Zdroj: The Economic Times US
KVÍZ: Titanic, Pelíšky, Kmotr i Kolja. Odhalíte chybu v tvrzeních o slavném filmu?
V tomhle kvízu máte šanci dozvědět se o legendárních českých i světových filmech něco nového. V každé otázce na vás čeká jeden slavný snímek, o kterém vám prozradíme tři informace. Dvě z nich jsou skutečná fakta, ale jedna je vždy vymyšlená. Dokážete odhalit lež? Čelisti, Obecná škola i Vetřelec už čekají. Tak hodně štěstí!
Můj šéf robot. Firmy usilují o nesmrtelnost svých nejlepších manažerů, pomoct má AI
Umělá inteligence i obrazové a zvukové projekce pomáhají ke vzniku digitálních klonů. Ty ale občas blouzní, nebo dokonce lžou.
„Až do hořkého konce.“ Bývalý šéf ČT Souček hodnotí vyhlídky Moravce i celé televize
Bývalý generální ředitel České televize Jan Souček se zamýšlí nad plány vlády Andreje Babiše, jež se týkající financování veřejnoprávních médií. Hovoří o osekávání jejich rozpočtů a varuje před důsledky, které to přinese. Podle něj ČT hrozí úpadek relevance u diváků. Souček glosuje také peripetie okolo Václava Moravce.